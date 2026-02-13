росія масовано атакувала портову інфраструктуру та залізницю - віцепрем'єр

$42.990.04
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 20303 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 44219 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 32299 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 42081 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 33038 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 26469 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 27278 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29670 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 75261 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 51184 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Поліцейські показали евакуацію сім'ї з Костянтинівки та тіла загиблої матеріVideo12 лютого, 22:33 • 11103 перегляди
Атака на Одещину: четверо поранених, значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням12 лютого, 23:08 • 4526 перегляди
Американці вважають Байдена кращим президентом за Трампа - опитування13 лютого, 01:30 • 5512 перегляди
Транспорт в окупованому Криму працює в режимі виживання, запізнення автобусів до 2 годин - ЦНС13 лютого, 02:02 • 8874 перегляди
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України04:21 • 7504 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 1520 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 43694 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 85451 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 75354 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 79630 перегляди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Одеська область
Одеса
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 18663 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 22783 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 48177 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 41461 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 43152 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Гриби
Шахед-136

росія масовано атакувала портову інфраструктуру та залізницю - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 68 перегляди

В Одеській області ворог вдарив безпілотниками по порту, одна людина загинула, шестеро поранені. На Дніпропетровщині атаковано залізничну інфраструктуру, без постраждалих.

росія масовано атакувала портову інфраструктуру та залізницю - віцепрем'єр

росія масовано атакувала портову та залізничну інфраструктуру, у п'ятницю повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

росія завдала масованих ударів по портовій та залізничній інфраструктурі

- написав Кулеба.

Одещина

З його слів, "на Одещині ворог вдарив безпілотниками по одному з портів". Він підтвердив, що одна людина загинула, 6 поранено, "троє - у тяжкому стані, усім надана медична допомога". "Усі - виключно цивільні", - зазначив віцепрем'єр.

"Пошкоджено інфраструктуру підприємства, склади з добривом та транспортні засоби, зокрема, вантажні вагони. Виникла пожежа. Триває ліквідація наслідків, усі профільні екстрені служби працюють на місці", - вказав Кулеба.

На Одещині через атаку рф є загиблий і 6 поранених, пошкодження у порту13.02.26, 08:32 • 1532 перегляди

Дніпровщина

"Також армія рф протягом доби завдавала ударів БПЛА по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. На щастя, без постраждалих. Пошкодження на рух не вплинули", - повідомив Кулеба.

"Ворог свідомо та системно завдає атак на логістичну інфраструктуру України - на те, що з’єднує країну, забезпечує експорт, роботу бізнесу, постачання в регіони та життєздатність прифронтових громад", - зазначив віцепрем'єр.

росія атакувала Україну балістичною ракетою, знешкоджено 111 зі 154 дронів13.02.26, 08:45 • 2142 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Одеська область
Дніпропетровська область
Україна
Дмитро Кулеба