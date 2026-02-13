росія масовано атакувала портову інфраструктуру та залізницю - віцепрем'єр
Київ • УНН
В Одеській області ворог вдарив безпілотниками по порту, одна людина загинула, шестеро поранені. На Дніпропетровщині атаковано залізничну інфраструктуру, без постраждалих.
росія масовано атакувала портову та залізничну інфраструктуру, у п'ятницю повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
росія завдала масованих ударів по портовій та залізничній інфраструктурі
Одещина
З його слів, "на Одещині ворог вдарив безпілотниками по одному з портів". Він підтвердив, що одна людина загинула, 6 поранено, "троє - у тяжкому стані, усім надана медична допомога". "Усі - виключно цивільні", - зазначив віцепрем'єр.
"Пошкоджено інфраструктуру підприємства, склади з добривом та транспортні засоби, зокрема, вантажні вагони. Виникла пожежа. Триває ліквідація наслідків, усі профільні екстрені служби працюють на місці", - вказав Кулеба.
Дніпровщина
"Також армія рф протягом доби завдавала ударів БПЛА по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. На щастя, без постраждалих. Пошкодження на рух не вплинули", - повідомив Кулеба.
"Ворог свідомо та системно завдає атак на логістичну інфраструктуру України - на те, що з’єднує країну, забезпечує експорт, роботу бізнесу, постачання в регіони та життєздатність прифронтових громад", - зазначив віцепрем'єр.
