На Одещині через атаку рф є загиблий і 6 поранених, пошкодження у порту

Атака рф на Одеську область забрала життя людини, шістьох поранено, є пошкодження складів з добривом у порту, наслідки в Одесі, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Унаслідок нічної атаки ворога на Одещину одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення

З його слів, стан трьох постраждалих важкий, медики надають їм всю необхідну допомогу.

Ціллю російських терористів стали обʼєкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури на Одещині. В порту пошкоджено склади з добривом

За його даними, виникли пожежі - зайнялися 4 легкових автомобіля та вантажні вагони.

В Одесі зафіксовано влучання та падіння уламків БпЛА на території автосалону та санаторію. Два шахеди влучили в квартири у двох житлових будинках, без подальшого загорання