На Одещині через атаку рф є загиблий і 6 поранених, пошкодження у порту

Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 17958 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 37530 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 27726 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 35978 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 29549 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 24966 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 25973 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29410 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 75025 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 50857 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Шмигаль доручив усім службам прискорити ремонти, оскільки в Україну знову йдуть морози12 лютого, 20:30 • 10111 перегляди
Трамп може вийти з переговорів щодо України перед виборами до Конгресу - ЗМІ12 лютого, 20:37 • 10026 перегляди
Україна, можливо, готова піти на поступки щодо Донецької області - The Atlantic12 лютого, 21:10 • 9096 перегляди
Дискваліфікація Гераскевича за символ пам’яті спричинила хвилю обурення12 лютого, 21:59 • 6578 перегляди
Поліцейські показали евакуацію сім'ї з Костянтинівки та тіла загиблої матеріVideo12 лютого, 22:33 • 7154 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 40408 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 82369 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 72527 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 76446 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 82393 перегляди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Херсонська область
Запорізька область
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 17085 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 21122 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 46503 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 40154 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 41835 перегляди
На Одещині через атаку рф є загиблий і 6 поранених, пошкодження у порту

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Одещину загинула одна людина та шестеро отримали поранення, троє з них у важкому стані. Ціллю стали об'єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури.

На Одещині через атаку рф є загиблий і 6 поранених, пошкодження у порту

Атака рф на Одеську область забрала життя людини, шістьох поранено, є пошкодження складів з добривом у порту, наслідки в Одесі, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Унаслідок нічної атаки ворога на Одещину одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення

- написав Кіпер.

З його слів, стан трьох постраждалих важкий, медики надають їм всю необхідну допомогу.

Ціллю російських терористів стали обʼєкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури на Одещині. В порту пошкоджено склади з добривом

- повідомив Кіпер.

За його даними, виникли пожежі - зайнялися 4 легкових автомобіля та вантажні вагони.

В Одесі зафіксовано влучання та падіння уламків БпЛА на території автосалону та санаторію. Два шахеди влучили в квартири у двох житлових будинках, без подальшого загорання

- вказав голова ОВА.

Як зазначив Кіпер, пожежі, що виникли внаслідок атак, оперативно ліквідовані рятувальниками. 

У ГУ ДСНС в Одеській області показали наслідки атаки рф.

Атака на Одещину: четверо поранених, значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням13.02.26, 01:08 • 3968 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Нерухомість
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса