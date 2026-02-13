На Одещині через атаку рф є загиблий і 6 поранених, пошкодження у порту
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Одещину загинула одна людина та шестеро отримали поранення, троє з них у важкому стані. Ціллю стали об'єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури.
Атака рф на Одеську область забрала життя людини, шістьох поранено, є пошкодження складів з добривом у порту, наслідки в Одесі, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
З його слів, стан трьох постраждалих важкий, медики надають їм всю необхідну допомогу.
Ціллю російських терористів стали обʼєкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури на Одещині. В порту пошкоджено склади з добривом
За його даними, виникли пожежі - зайнялися 4 легкових автомобіля та вантажні вагони.
В Одесі зафіксовано влучання та падіння уламків БпЛА на території автосалону та санаторію. Два шахеди влучили в квартири у двох житлових будинках, без подальшого загорання
Як зазначив Кіпер, пожежі, що виникли внаслідок атак, оперативно ліквідовані рятувальниками.
У ГУ ДСНС в Одеській області показали наслідки атаки рф.
