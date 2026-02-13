$43.030.06
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 12609 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 21785 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 19408 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 24464 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 23250 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 22512 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 23942 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28862 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74595 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 50098 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Атака на Одещину: четверо поранених, значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням

Київ • УНН

 • 52 перегляди

В Одеському районі фіксуються значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням після атаки. Пошкоджено житлову, промислову, енергетичну та портову інфраструктури, четверо людей постраждали.

Атака на Одещину: четверо поранених, значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням

На території Одеського району унаслідок атаки фіксуються значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує УНН.

Деталі

За його словами, нині триває огляд пошкоджень і оцінка стану мереж фахівцями.

Відновлювальні роботи вже розпочато

- зазначив Кіпер.

До цього він розповів, що ворог продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками. Так, пошкоджено житлову, промислову, енергетичну та портову інфраструктури в Одеському районі. Попередньо, постраждало четверо осіб, одного госпіталізовано у важкому стані.

Нагадаємо

Ворог увечері 12 лютого атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд.

Нічна атака на Одесу: є поранений, пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр12.02.26, 01:33 • 25400 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Війна в Україні
Олег Кіпер