Атака на Одещину: четверо поранених, значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням
В Одеському районі фіксуються значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням після атаки. Пошкоджено житлову, промислову, енергетичну та портову інфраструктури, четверо людей постраждали.
На території Одеського району унаслідок атаки фіксуються значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує УНН.
Деталі
За його словами, нині триває огляд пошкоджень і оцінка стану мереж фахівцями.
Відновлювальні роботи вже розпочато
До цього він розповів, що ворог продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками. Так, пошкоджено житлову, промислову, енергетичну та портову інфраструктури в Одеському районі. Попередньо, постраждало четверо осіб, одного госпіталізовано у важкому стані.
Ворог увечері 12 лютого атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд.
