Атака на Одесскую область: четверо раненых, значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением

Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 12553 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 21629 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 19289 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 24339 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 23149 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 22480 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 23913 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28848 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74582 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 50087 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 19058 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 14991 просмотра
Рада готовит сценарии выборов во время войны и уже обещает первый документ12 февраля, 14:42 • 12428 просмотра
На Буковине задержали мужчину, причастного к похищению 13-летней девушкиPhoto12 февраля, 16:48 • 9066 просмотра
Из Германии выехали почти полмиллиона украинских беженцев18:46 • 5008 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 36801 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 78834 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 69900 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 73196 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 80069 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 15029 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 19109 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 44587 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 38829 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 40496 просмотра
Атака на Одесскую область: четверо раненых, значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Одесском районе фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением после атаки. Повреждены жилая, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктуры, четыре человека пострадали.

Атака на Одесскую область: четверо раненых, значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением

На территории Одесского района в результате атаки фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, информирует УНН.

Подробности

По его словам, сейчас идет осмотр повреждений и оценка состояния сетей специалистами.

Восстановительные работы уже начаты

- отметил Кипер.

До этого он рассказал, что враг продолжает массированно атаковать Одесскую область ударными беспилотниками. Так, повреждены жилая, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктуры в Одесском районе. Предварительно, пострадали четыре человека, один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним

Враг вечером 12 февраля атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд.

Ночная атака на Одессу: есть раненый, поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр12.02.26, 01:33 • 25398 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
Война в Украине
Олег Кипер