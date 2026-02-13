Атака на Одесскую область: четверо раненых, значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением
В Одесском районе фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением после атаки. Повреждены жилая, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктуры, четыре человека пострадали.
На территории Одесского района в результате атаки фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, информирует УНН.
По его словам, сейчас идет осмотр повреждений и оценка состояния сетей специалистами.
Восстановительные работы уже начаты
До этого он рассказал, что враг продолжает массированно атаковать Одесскую область ударными беспилотниками. Так, повреждены жилая, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктуры в Одесском районе. Предварительно, пострадали четыре человека, один госпитализирован в тяжелом состоянии.
Враг вечером 12 февраля атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд.
