Ночная атака на Одессу: есть раненый, поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр

В результате ночной атаки на Одессу 12 февраля в одном из районов поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Подробности

По его словам, на месте работают спасатели ГСЧС.

Городские службы проводят обследование близлежащих жилых домов на наличие повреждений - рассказал Лысак.

Впоследствии он уточнил, что, кроме объекта инфраструктуры, повреждения получил бизнес-центр.

"На местах работают все оперативные службы. Предварительно есть один пострадавший, сейчас медики оказывают ему помощь", - добавил начальник Одесской ГВА.

Напомним

В Одессе в ночь на четверг, 12 февраля, прозвучало несколько взрывов.

Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА