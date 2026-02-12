$43.090.06
Эксклюзив
19:42 • 5404 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 11980 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 12387 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 12802 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 14633 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 22410 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 17080 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 20795 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 33575 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24738 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Ночная атака на Одессу: есть раненый, поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В результате ночной атаки на Одессу 12 февраля поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр. Есть один пострадавший, которому оказывается медицинская помощь.

Ночная атака на Одессу: есть раненый, поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр

В результате ночной атаки на Одессу 12 февраля в одном из районов поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Подробности

По его словам, на месте работают спасатели ГСЧС.

Городские службы проводят обследование близлежащих жилых домов на наличие повреждений

- рассказал Лысак.

Впоследствии он уточнил, что, кроме объекта инфраструктуры, повреждения получил бизнес-центр.

"На местах работают все оперативные службы. Предварительно есть один пострадавший, сейчас медики оказывают ему помощь", - добавил начальник Одесской ГВА.

Напомним

В Одессе в ночь на четверг, 12 февраля, прозвучало несколько взрывов.

Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА09.02.26, 01:42 • 14518 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
Война в Украине
Сергей Лысак
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям