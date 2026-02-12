$43.090.06
Ексклюзив
19:42 • 5376 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 11946 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 12362 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 12779 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 14612 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 22382 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 17075 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 20792 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 33556 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24735 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 33556 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція
В Одесі пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях

Київ • УНН

 • 378 перегляди

В Одесі в ніч на 12 лютого пролунали вибухи. Влада закликає мешканців залишатися в безпечних місцях, працює ППО.

В Одесі пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях

В Одесі в ніч на четвер, 12 лютого, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Цю інформацію підтвердив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях!

- написав Лисак.

У свою чергу начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що в обласному центрі "триває робота ППО", і також закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо

В ніч на 9 лютого російська рф атакували Одесу дронами-камікадзе, що спричинило пожежі, пошкодження інфраструктури та загибель цивільного. Влучання зафіксовано в житлові квартали та об'єкти життєзабезпечення.

Кількість постраждалих в Одесі від нічної атаки рф зросла до 504.02.26, 11:24 • 3206 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Повітряна тривога
Війна в Україні
Сергій Лисак
Олег Кіпер