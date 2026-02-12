В Одесі пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях
Київ • УНН
В Одесі в ніч на 12 лютого пролунали вибухи. Влада закликає мешканців залишатися в безпечних місцях, працює ППО.
В Одесі в ніч на четвер, 12 лютого, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Цю інформацію підтвердив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях!
У свою чергу начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що в обласному центрі "триває робота ППО", і також закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо
В ніч на 9 лютого російська рф атакували Одесу дронами-камікадзе, що спричинило пожежі, пошкодження інфраструктури та загибель цивільного. Влучання зафіксовано в житлові квартали та об'єкти життєзабезпечення.
