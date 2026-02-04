Кількість постраждалих в Одесі від нічної атаки рф зросла до 5

В Одесі кількість постраждалих внаслідок масованої атаки рф дронами вночі зросла до 5 осіб, повідомив у середу голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Наразі відомо про 5 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки - повідомив Лисак.

З його слів, чотирьом людям надана допомога на місці. Один - звернувся до медиків самостійно.

Стан усіх постраждалих задовільний, вказав голова МВА.

Доповнення

Одеська область знову зазнала масованої атаки рф дронами, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, з-під завалів в Одесі врятували 4 людей, спочатку було відомо, що одна постраждала.