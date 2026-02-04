Кількість постраждалих в Одесі від нічної атаки рф зросла до 5

$43.190.22
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 19940 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 37132 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 32511 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 33305 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 31499 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 19934 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 28318 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 34173 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 18066 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
Україна отримає "шахедобійки" Tridon Mk2 за фінансування Швеції та ДаніїPhoto3 лютого, 23:38 • 18788 перегляди
Помер Чак Негрон – голос легендарного хіта "Joy to the World" та засновник Three Dog Night3 лютого, 23:55 • 4894 перегляди
Французькі прокурори вимагають заборонити Марін Ле Пен участь у виборах на п'ять років4 лютого, 00:13 • 17377 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto05:46 • 18041 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 21725 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 38722 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 40582 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 79507 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 88173 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 69985 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 17171 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 17595 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 20682 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 27564 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 38104 перегляди
Кількість постраждалих в Одесі від нічної атаки рф зросла до 5

Київ • УНН

 • 124 перегляди

В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки рф дронами до 5 осіб. Чотирьом надано допомогу на місці, один звернувся самостійно, стан усіх задовільний.

Кількість постраждалих в Одесі від нічної атаки рф зросла до 5

В Одесі кількість постраждалих внаслідок масованої атаки рф дронами вночі зросла до 5 осіб, повідомив у середу голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Наразі відомо про 5 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки

- повідомив Лисак.

З його слів, чотирьом людям надана допомога на місці. Один - звернувся до медиків самостійно.

Стан усіх постраждалих задовільний, вказав голова МВА.

Доповнення

Одеська область знову зазнала масованої атаки рф дронами, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, з-під завалів в Одесі врятували 4 людей, спочатку було відомо, що одна постраждала.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Сергій Лисак
Одеса