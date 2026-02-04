Кількість постраждалих в Одесі від нічної атаки рф зросла до 5
Київ • УНН
В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки рф дронами до 5 осіб. Чотирьом надано допомогу на місці, один звернувся самостійно, стан усіх задовільний.
В Одесі кількість постраждалих внаслідок масованої атаки рф дронами вночі зросла до 5 осіб, повідомив у середу голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Наразі відомо про 5 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки
З його слів, чотирьом людям надана допомога на місці. Один - звернувся до медиків самостійно.
Стан усіх постраждалих задовільний, вказав голова МВА.
Доповнення
Одеська область знову зазнала масованої атаки рф дронами, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, з-під завалів в Одесі врятували 4 людей, спочатку було відомо, що одна постраждала.