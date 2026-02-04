$43.190.22
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 20615 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 37852 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 33052 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 33777 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россия
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 31791 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 20127 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 28399 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 34235 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 18103 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - Минфин
Число пострадавших в Одессе от ночной атаки рф возросло до 5

Киев • УНН

 • 564 просмотра

В Одессе возросло число пострадавших в результате ночной массированной атаки рф дронами до 5 человек. Четверым оказана помощь на месте, один обратился самостоятельно, состояние всех удовлетворительное.

Число пострадавших в Одессе от ночной атаки рф возросло до 5

В Одессе количество пострадавших в результате массированной атаки рф дронами ночью возросло до 5 человек, сообщил в среду глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Сейчас известно о 5 пострадавших в результате ночной вражеской атаки

- сообщил Лысак.

По его словам, четырем людям оказана помощь на месте. Один - обратился к медикам самостоятельно.

Состояние всех пострадавших удовлетворительное, указал глава ГВА.

Дополнение

Одесская область снова подверглась массированной атаке рф дронами, поврежден объект критической инфраструктуры, из-под завалов в Одессе спасли 4 человека, сначала было известно, что одна пострадавшая.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Сергей Лысак
Одесса