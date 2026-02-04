Число пострадавших в Одессе от ночной атаки рф возросло до 5
Киев • УНН
В Одессе возросло число пострадавших в результате ночной массированной атаки рф дронами до 5 человек. Четверым оказана помощь на месте, один обратился самостоятельно, состояние всех удовлетворительное.
В Одессе количество пострадавших в результате массированной атаки рф дронами ночью возросло до 5 человек, сообщил в среду глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Сейчас известно о 5 пострадавших в результате ночной вражеской атаки
По его словам, четырем людям оказана помощь на месте. Один - обратился к медикам самостоятельно.
Состояние всех пострадавших удовлетворительное, указал глава ГВА.
Дополнение
Одесская область снова подверглась массированной атаке рф дронами, поврежден объект критической инфраструктуры, из-под завалов в Одессе спасли 4 человека, сначала было известно, что одна пострадавшая.