3 лютого, 22:15 • 11585 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 17734 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 18247 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 19667 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 20363 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 15083 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 24432 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 33118 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17477 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25195 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідки

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Одеська область зазнала масованої атаки дронами, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. В Одесі врятовано чотирьох людей, одна особа постраждала.

Одеська область знову зазнала масованої атаки рф дронами, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, з-під завалів в Одесі врятували 4 людей, одна постраждала, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Вночі ворог здійснив масовану атаку ударними дронами по Одещині. Зафіксовано ураження цивільної, житлової та промислової інфраструктури", - повідомив Кіпер.

В Одесі, з його слів, пошкоджено близько 20 житлових будинків та легкові автомобілі.

російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинки04.02.26, 06:32 • 2544 перегляди

"З-під завалів врятовано 4 осіб, одна людина, на жаль, постраждала", - зазначив голова ОВА.

Вибуховою хвилею, за його даними, вибито вікна у двох дитячих садках та ліцеї.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, адміністративну та виробничу будівлі підприємства, виникли пожежі. Вогонь ліквідовано", - повідомив Кіпер.

У ДСНС, де показали наслідки, уточнили, що "спалахнула масштабна пожежа на підприємстві, яку вогнеборці оперативно ліквідували". Також рятувальники ліквідували пожежу в закинутій будівлі.

На місцях подій, за словами Кіпера, тривають аварійно-рятувальні роботи, створено оперативні штаби. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. 

російські дрони атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих та пожежі у житловому секторі04.02.26, 07:52 • 1154 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
