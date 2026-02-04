На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідки
Одеська область зазнала масованої атаки дронами, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. В Одесі врятовано чотирьох людей, одна особа постраждала.
Одеська область знову зазнала масованої атаки рф дронами, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, з-під завалів в Одесі врятували 4 людей, одна постраждала, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Вночі ворог здійснив масовану атаку ударними дронами по Одещині. Зафіксовано ураження цивільної, житлової та промислової інфраструктури", - повідомив Кіпер.
В Одесі, з його слів, пошкоджено близько 20 житлових будинків та легкові автомобілі.
"З-під завалів врятовано 4 осіб, одна людина, на жаль, постраждала", - зазначив голова ОВА.
Вибуховою хвилею, за його даними, вибито вікна у двох дитячих садках та ліцеї.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, адміністративну та виробничу будівлі підприємства, виникли пожежі. Вогонь ліквідовано", - повідомив Кіпер.
У ДСНС, де показали наслідки, уточнили, що "спалахнула масштабна пожежа на підприємстві, яку вогнеборці оперативно ліквідували". Також рятувальники ліквідували пожежу в закинутій будівлі.
На місцях подій, за словами Кіпера, тривають аварійно-рятувальні роботи, створено оперативні штаби. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
