3 февраля, 22:15 • 11807 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 18087 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 18503 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 19915 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 20565 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 15167 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 24550 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 33241 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17496 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25216 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзивы
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствия

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Одесская область подверглась массированной атаке дронами, поврежден объект критической инфраструктуры и жилые дома. В Одессе спасены четыре человека, один человек пострадал.

В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствия

Одесская область снова подверглась массированной атаке рф дронами, поврежден объект критической инфраструктуры, из-под завалов в Одессе спасли 4 человека, один пострадал, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг совершил массированную атаку ударными дронами по Одесской области. Зафиксировано поражение гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры", - сообщил Кипер.

В Одессе, по его словам, повреждено около 20 жилых домов и легковые автомобили.

российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые дома04.02.26, 06:32 • 2644 просмотра

"Из-под завалов спасены 4 человека, один человек, к сожалению, пострадал", - отметил глава ОВА.

Взрывной волной, по его данным, выбиты окна в двух детских садах и лицее.

"В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, административное и производственное здания предприятия, возникли пожары. Огонь ликвидирован", - сообщил Кипер.

В ГСЧС, где показали последствия, уточнили, что "вспыхнул масштабный пожар на предприятии, который пожарные оперативно ликвидировали". Также спасатели ликвидировали пожар в заброшенном здании.

На местах событий, по словам Кипера, продолжаются аварийно-спасательные работы, созданы оперативные штабы. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

российские дроны атаковали Днепропетровщину: двое погибших и пожары в жилом секторе04.02.26, 07:52 • 1332 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Недвижимость
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Одесская область
Одесса