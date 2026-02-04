В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствия

Одесская область снова подверглась массированной атаке рф дронами, поврежден объект критической инфраструктуры, из-под завалов в Одессе спасли 4 человека, один пострадал, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг совершил массированную атаку ударными дронами по Одесской области. Зафиксировано поражение гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры", - сообщил Кипер.

В Одессе, по его словам, повреждено около 20 жилых домов и легковые автомобили.

российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые дома

"Из-под завалов спасены 4 человека, один человек, к сожалению, пострадал", - отметил глава ОВА.

Взрывной волной, по его данным, выбиты окна в двух детских садах и лицее.

"В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, административное и производственное здания предприятия, возникли пожары. Огонь ликвидирован", - сообщил Кипер.

В ГСЧС, где показали последствия, уточнили, что "вспыхнул масштабный пожар на предприятии, который пожарные оперативно ликвидировали". Также спасатели ликвидировали пожар в заброшенном здании.

На местах событий, по словам Кипера, продолжаются аварийно-спасательные работы, созданы оперативные штабы. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

российские дроны атаковали Днепропетровщину: двое погибших и пожары в жилом секторе