$42.970.16
50.910.12
ukenru
3 февраля, 22:15 • 10824 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 16571 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 17442 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 18932 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 19812 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 14840 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 23971 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 32637 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17382 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25118 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
российские дроны атаковали Днепропетровщину: двое погибших и пожары в жилом секторе

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Ночью 4 февраля российские дроны атаковали Днепропетровскую область, погибли двое гражданских, еще двое ранены. В Синельниковском районе уничтожен дом, повреждена инфраструктура и линии электропередач.

российские дроны атаковали Днепропетровщину: двое погибших и пожары в жилом секторе

В ночь на 4 февраля российские оккупационные войска совершили очередную атаку беспилотниками на Днепропетровскую область, сосредоточив удар на Синельниковском и Никопольском районах. В результате вражеского обстрела погибли двое гражданских жителей, еще двое получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

По информации Ганжи, в Васильковской общине Синельниковского района в результате попадания дронов-камикадзе погибли 68-летняя женщина и 38-летний мужчина. Еще два человека – 47-летняя женщина и 63-летний мужчина – находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Удар вызвал масштабные пожары и разрушения в частном секторе. Один жилой дом уничтожен полностью, еще три частных дома получили существенные повреждения. Обломками и взрывной волной повреждены хозяйственные постройки, автомобили, административное здание и неэксплуатируемое сооружение. Также из-за атаки повреждена линия электропередач, что привело к частичному обесточиванию населенного пункта.

Обстрелы Никопольщины из "Градов" и FPV-дронов

Не утихали обстрелы и на юге области. Под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская общины. Для террора мирного населения агрессор применял реактивные системы залпового огня "Град" и FPV-дроны.

Повреждены инфраструктура, линия электропередач

– сообщил Ганжа в своем Telegram-канале.

российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые дома04.02.26, 06:32 • 2158 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Недвижимость
Село
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
БМ-21 «Град»
Днепропетровская область