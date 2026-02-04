российские дроны атаковали Днепропетровщину: двое погибших и пожары в жилом секторе

В ночь на 4 февраля российские оккупационные войска совершили очередную атаку беспилотниками на Днепропетровскую область, сосредоточив удар на Синельниковском и Никопольском районах. В результате вражеского обстрела погибли двое гражданских жителей, еще двое получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, пишет УНН.

По информации Ганжи, в Васильковской общине Синельниковского района в результате попадания дронов-камикадзе погибли 68-летняя женщина и 38-летний мужчина. Еще два человека – 47-летняя женщина и 63-летний мужчина – находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Удар вызвал масштабные пожары и разрушения в частном секторе. Один жилой дом уничтожен полностью, еще три частных дома получили существенные повреждения. Обломками и взрывной волной повреждены хозяйственные постройки, автомобили, административное здание и неэксплуатируемое сооружение. Также из-за атаки повреждена линия электропередач, что привело к частичному обесточиванию населенного пункта.

Обстрелы Никопольщины из "Градов" и FPV-дронов

Не утихали обстрелы и на юге области. Под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская общины. Для террора мирного населения агрессор применял реактивные системы залпового огня "Град" и FPV-дроны.

Повреждены инфраструктура, линия электропередач – сообщил Ганжа в своем Telegram-канале.

