російські дрони атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих та пожежі у житловому секторі

$42.970.16
50.910.12
ukenru
3 лютого, 22:15 • 10290 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 15715 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 16825 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 18352 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 19326 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 14621 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 23633 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 32335 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17317 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25075 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
2м/с
80%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Віткофф та Кушнер прибудуть на переговори до Абу-Дабі з рф та Україною - Білий дім3 лютого, 20:03 • 4872 перегляди
Вбивство чотирьох поліцейський: керівник поліції Черкащини тимчасово припинив виконання службових обов'язків3 лютого, 20:52 • 4472 перегляди
російська делегація прибула до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів - ЗМІ3 лютого, 21:02 • 3356 перегляди
Атака рф на автобус із шахтарями: у ДТЕК назвали імена загиблих працівників3 лютого, 21:10 • 5644 перегляди
"Іржавий кинджал" для ЗСУ: у США успішно випробували нову далекобійну ракету Rusty DaggerPhoto3 лютого, 21:21 • 5674 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 24815 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 26872 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 66128 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 75211 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 57818 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 10732 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 11812 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 15392 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 22508 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 33447 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
ChatGPT

російські дрони атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих та пожежі у житловому секторі

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Вночі 4 лютого російські дрони атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних, ще двоє поранені. У Синельниківському районі знищено будинок, пошкоджено інфраструктуру та лінії електропередач.

російські дрони атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих та пожежі у житловому секторі

У ніч на 4 лютого російські окупаційні війська здійснили чергову атаку безпілотниками на Дніпропетровську область, зосередивши удар на Синельниківському та Нікопольському районах. Внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє цивільних мешканців, ще двоє отримали поранення та були госпіталізовані. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, пише УНН.

Деталі

За інформацією Ганжі, у Васильківській громаді Синельниківського району внаслідок влучання дронів-камікадзе загинули 68-річна жінка та 38-річний чоловік. Ще двоє людей – 47-річна жінка та 63-річний чоловік – перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Удар спричинив масштабні пожежі та руйнування у приватному секторі. Один житловий будинок знищено вщент, ще три приватні оселі зазнали суттєвих пошкоджень. Уламками та вибуховою хвилею понівечено господарські споруди, автомобілі, адміністративну будівлю та споруду, що не експлуатувалася. Також через атаку пошкоджено лінію електропередач, що призвело до часткового знеструмлення населеного пункту.

Обстріли Нікопольщини з "Градів" та FPV-дронів

Не вщухали обстріли і на півдні області. Під ударом опинилися Нікополь, а також Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Для терору мирного населення агресор застосовував реактивні системи залпового вогню "Град" та FPV-дрони.

Пошкоджені інфраструктура, лінія електропередач

– повідомив Ганжа у своєму Telegram-каналі.

російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинки04.02.26, 06:32 • 1840 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Нерухомість
Село
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
БМ-21 «Град»
Дніпропетровська область