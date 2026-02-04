російські дрони атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих та пожежі у житловому секторі

У ніч на 4 лютого російські окупаційні війська здійснили чергову атаку безпілотниками на Дніпропетровську область, зосередивши удар на Синельниківському та Нікопольському районах. Внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє цивільних мешканців, ще двоє отримали поранення та були госпіталізовані. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, пише УНН.

Деталі

За інформацією Ганжі, у Васильківській громаді Синельниківського району внаслідок влучання дронів-камікадзе загинули 68-річна жінка та 38-річний чоловік. Ще двоє людей – 47-річна жінка та 63-річний чоловік – перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Удар спричинив масштабні пожежі та руйнування у приватному секторі. Один житловий будинок знищено вщент, ще три приватні оселі зазнали суттєвих пошкоджень. Уламками та вибуховою хвилею понівечено господарські споруди, автомобілі, адміністративну будівлю та споруду, що не експлуатувалася. Також через атаку пошкоджено лінію електропередач, що призвело до часткового знеструмлення населеного пункту.

Обстріли Нікопольщини з "Градів" та FPV-дронів

Не вщухали обстріли і на півдні області. Під ударом опинилися Нікополь, а також Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Для терору мирного населення агресор застосовував реактивні системи залпового вогню "Град" та FPV-дрони.

Пошкоджені інфраструктура, лінія електропередач – повідомив Ганжа у своєму Telegram-каналі.

