російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинки

У ніч на 4 лютого російські війська здійснили черговий масований удар по Одесі, застосувавши дрони-камікадзе. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у цивільну та промислову інфраструктуру у двох районах міста, що призвело до руйнувань та пожеж. Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

За інформацією Лисака, найбільших пошкоджень зазнав двоповерховий житловий будинок. У будівлі повністю зруйновано покрівлю та пошкоджено міжповерхові перекриття у квартирах. Вибухова хвиля також вибила шибки у навколишніх багатоповерхівках та пошкодила приватні автомобілі, що були припарковані поруч.

Окрім житлового сектору, під удар потрапили освітні заклади - школа та дитячий садок. Також зафіксовано приліт в адміністративну будівлю промислового об'єкта, де після вибуху спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ДСНС, які оперативно прибули на місце події, врятували чотирьох мешканців. Двом жінкам була надана медична допомога на місці через гостру реакцію на стрес та легкі поранення.

Ворог здійснив чергову атаку на місто. Маємо пошкодження цивільної та промислової інфраструктури у двох районах. Співробітники ДСНС врятували чотирьох людей. Комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків атаки та закриття вибитих вікон. Тривають обстеження – повідомив Лисак.

