російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинки

$42.970.16
50.910.12
ukenru
3 лютого, 22:15 • 7402 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 13199 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 15290 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 17015 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 18180 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 14220 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 22784 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 31258 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17137 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24908 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
0м/с
92%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
“Волинь будеш пам'ятати вічно, бомж”: Мудрик вляпався в скандал та отримав черговий банPhotoVideo3 лютого, 18:48 • 3712 перегляди
Майлі Сайрус проігнорувала перемогу Леді Гаги на Grammy-2026: що сталося3 лютого, 19:49 • 3204 перегляди
Віткофф та Кушнер прибудуть на переговори до Абу-Дабі з рф та Україною - Білий дім3 лютого, 20:03 • 3088 перегляди
Атака рф на автобус із шахтарями: у ДТЕК назвали імена загиблих працівників3 лютого, 21:10 • 3550 перегляди
"Іржавий кинджал" для ЗСУ: у США успішно випробували нову далекобійну ракету Rusty DaggerPhoto3 лютого, 21:21 • 3514 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 23793 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 25873 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 65182 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 74297 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 57140 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Музикант
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 10232 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 11354 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 14984 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 22118 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 33126 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
ChatGPT

російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинки

Київ • УНН

 • 10 перегляди

В Одесі внаслідок атаки дронів пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинки. Зафіксовано влучання у цивільну та промислову інфраструктуру.

російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинки

У ніч на 4 лютого російські війська здійснили черговий масований удар по Одесі, застосувавши дрони-камікадзе. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у цивільну та промислову інфраструктуру у двох районах міста, що призвело до руйнувань та пожеж. Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

За інформацією Лисака, найбільших пошкоджень зазнав двоповерховий житловий будинок. У будівлі повністю зруйновано покрівлю та пошкоджено міжповерхові перекриття у квартирах. Вибухова хвиля також вибила шибки у навколишніх багатоповерхівках та пошкодила приватні автомобілі, що були припарковані поруч.

Окрім житлового сектору, під удар потрапили освітні заклади - школа та дитячий садок. Також зафіксовано приліт в адміністративну будівлю промислового об'єкта, де після вибуху спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ДСНС, які оперативно прибули на місце події, врятували чотирьох мешканців. Двом жінкам була надана медична допомога на місці через гостру реакцію на стрес та легкі поранення.

Ворог здійснив чергову атаку на місто. Маємо пошкодження цивільної та промислової інфраструктури у двох районах. Співробітники ДСНС врятували чотирьох людей. Комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків атаки та закриття вибитих вікон. Тривають обстеження

 – повідомив Лисак.

Україна отримає "шахедобійки" Tridon Mk2 за фінансування Швеції та Данії04.02.26, 01:38 • 2284 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Сергій Лисак
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса