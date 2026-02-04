Україна отримає "шахедобійки" Tridon Mk2 за фінансування Швеції та Данії

Данія приєдналася до Швеції у фінансуванні постачання зенітних систем Tridon Mk2, які призначені для посилення протиповітряної оборони України. Спільні закупівлі дозволять розпочати передачу техніки вже протягом найближчих 12 місяців, при цьому частину замовлення вже виготовляють на потужностях виробника. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

У межах пакетів військової допомоги Швеція спрямувала на ці системи 2,1 млрд крон, а Данія додатково виділила 480 млн крон, що сукупно складає близько 289 млн доларів. Цього ресурсу вистачить для оснащення одного батальйону комплексами ППО, причому Швеція готова розширити замовлення у разі приєднання до ініціативи інших держав.

Проєкт базується на використанні 40-мм гармати Bofors, яку інтегрували у мобільну систему Tridon Mk2 від компанії BAE Systems.

Технічне оснащення та можливості систем

Комплекс для українських військових отримає спеціалізований радар Saab Giraffe 1X із дальністю виявлення цілей до 75 км та великий запас боєприпасів, зокрема з програмованим підривом P3. Система здатна уражати повітряні об’єкти на відстані до 12 км зі швидкістю стрільби до 300 пострілів на хвилину. Зенітка встановлена на вантажівку Scania, що забезпечує високу мобільність для ефективного знищення російських безпілотників та крилатих ракет.

