22:15 • 2574 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
19:39 • 8754 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
18:25 • 12325 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 14293 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 15648 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 13245 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 21267 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 29578 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16811 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24576 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Україна отримає "шахедобійки" Tridon Mk2 за фінансування Швеції та Данії

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Данія та Швеція профінансують постачання зенітних систем Tridon Mk2 для посилення ППО України. Техніка, що включає 40-мм гармату Bofors та радар Saab Giraffe 1X, надійде протягом 12 місяців.

Україна отримає "шахедобійки" Tridon Mk2 за фінансування Швеції та Данії

Данія приєдналася до Швеції у фінансуванні постачання зенітних систем Tridon Mk2, які призначені для посилення протиповітряної оборони України. Спільні закупівлі дозволять розпочати передачу техніки вже протягом найближчих 12 місяців, при цьому частину замовлення вже виготовляють на потужностях виробника. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

У межах пакетів військової допомоги Швеція спрямувала на ці системи 2,1 млрд крон, а Данія додатково виділила 480 млн крон, що сукупно складає близько 289 млн доларів. Цього ресурсу вистачить для оснащення одного батальйону комплексами ППО, причому Швеція готова розширити замовлення у разі приєднання до ініціативи інших держав.

Проєкт базується на використанні 40-мм гармати Bofors, яку інтегрували у мобільну систему Tridon Mk2 від компанії BAE Systems.

Технічне оснащення та можливості систем

Комплекс для українських військових отримає спеціалізований радар Saab Giraffe 1X із дальністю виявлення цілей до 75 км та великий запас боєприпасів, зокрема з програмованим підривом P3. Система здатна уражати повітряні об’єкти на відстані до 12 км зі швидкістю стрільби до 300 пострілів на хвилину. Зенітка встановлена на вантажівку Scania, що забезпечує високу мобільність для ефективного знищення російських безпілотників та крилатих ракет. 

"Іржавий кинджал" для ЗСУ: у США успішно випробували нову далекобійну ракету Rusty Dagger03.02.26, 23:21 • 2224 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини СвітуТехнології
Техніка
Війна в Україні
Данія
Швеція
Україна