Украина получит "шахедобойки" Tridon Mk2 при финансировании Швеции и Дании

$42.970.16
50.910.12
ukenru
22:15 • 2564 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
19:39 • 8748 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 12321 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 14290 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 15641 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 13242 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 21265 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 29578 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16811 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24576 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.3м/с
81%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 24002 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 13953 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 21949 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 9562 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака18:03 • 6800 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 21980 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 24034 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 63716 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 72882 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 56090 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Андрей Сибига
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Белый дом
Харьков
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака18:03 • 6840 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 9608 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 13977 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 21327 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 32485 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Instagram

Украина получит "шахедобойки" Tridon Mk2 при финансировании Швеции и Дании

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Дания и Швеция профинансируют поставки зенитных систем Tridon Mk2 для усиления ПВО Украины. Техника, включающая 40-мм пушку Bofors и радар Saab Giraffe 1X, поступит в течение 12 месяцев.

Украина получит "шахедобойки" Tridon Mk2 при финансировании Швеции и Дании

Дания присоединилась к Швеции в финансировании поставок зенитных систем Tridon Mk2, предназначенных для усиления противовоздушной обороны Украины. Совместные закупки позволят начать передачу техники уже в течение ближайших 12 месяцев, при этом часть заказа уже изготавливается на мощностях производителя. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

В рамках пакетов военной помощи Швеция направила на эти системы 2,1 млрд крон, а Дания дополнительно выделила 480 млн крон, что совокупно составляет около 289 млн долларов. Этого ресурса хватит для оснащения одного батальона комплексами ПВО, причем Швеция готова расширить заказ в случае присоединения к инициативе других государств.

Проект базируется на использовании 40-мм пушки Bofors, которую интегрировали в мобильную систему Tridon Mk2 от компании BAE Systems.

Техническое оснащение и возможности систем

Комплекс для украинских военных получит специализированный радар Saab Giraffe 1X с дальностью обнаружения целей до 75 км и большой запас боеприпасов, в том числе с программируемым подрывом P3. Система способна поражать воздушные объекты на расстоянии до 12 км со скоростью стрельбы до 300 выстрелов в минуту. Зенитка установлена на грузовик Scania, что обеспечивает высокую мобильность для эффективного уничтожения российских беспилотников и крылатых ракет. 

"Ржавый кинжал" для ВСУ: в США успешно испытали новую дальнобойную ракету Rusty Dagger03.02.26, 23:21 • 2222 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
Дания
Швеция
Украина