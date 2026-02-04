Украина получит "шахедобойки" Tridon Mk2 при финансировании Швеции и Дании

Дания присоединилась к Швеции в финансировании поставок зенитных систем Tridon Mk2, предназначенных для усиления противовоздушной обороны Украины. Совместные закупки позволят начать передачу техники уже в течение ближайших 12 месяцев, при этом часть заказа уже изготавливается на мощностях производителя. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

В рамках пакетов военной помощи Швеция направила на эти системы 2,1 млрд крон, а Дания дополнительно выделила 480 млн крон, что совокупно составляет около 289 млн долларов. Этого ресурса хватит для оснащения одного батальона комплексами ПВО, причем Швеция готова расширить заказ в случае присоединения к инициативе других государств.

Проект базируется на использовании 40-мм пушки Bofors, которую интегрировали в мобильную систему Tridon Mk2 от компании BAE Systems.

Техническое оснащение и возможности систем

Комплекс для украинских военных получит специализированный радар Saab Giraffe 1X с дальностью обнаружения целей до 75 км и большой запас боеприпасов, в том числе с программируемым подрывом P3. Система способна поражать воздушные объекты на расстоянии до 12 км со скоростью стрельбы до 300 выстрелов в минуту. Зенитка установлена на грузовик Scania, что обеспечивает высокую мобильность для эффективного уничтожения российских беспилотников и крылатых ракет.

