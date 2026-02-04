Украина получит "шахедобойки" Tridon Mk2 при финансировании Швеции и Дании
Киев • УНН
Дания и Швеция профинансируют поставки зенитных систем Tridon Mk2 для усиления ПВО Украины. Техника, включающая 40-мм пушку Bofors и радар Saab Giraffe 1X, поступит в течение 12 месяцев.
Дания присоединилась к Швеции в финансировании поставок зенитных систем Tridon Mk2, предназначенных для усиления противовоздушной обороны Украины. Совместные закупки позволят начать передачу техники уже в течение ближайших 12 месяцев, при этом часть заказа уже изготавливается на мощностях производителя. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Подробности
В рамках пакетов военной помощи Швеция направила на эти системы 2,1 млрд крон, а Дания дополнительно выделила 480 млн крон, что совокупно составляет около 289 млн долларов. Этого ресурса хватит для оснащения одного батальона комплексами ПВО, причем Швеция готова расширить заказ в случае присоединения к инициативе других государств.
Проект базируется на использовании 40-мм пушки Bofors, которую интегрировали в мобильную систему Tridon Mk2 от компании BAE Systems.
Техническое оснащение и возможности систем
Комплекс для украинских военных получит специализированный радар Saab Giraffe 1X с дальностью обнаружения целей до 75 км и большой запас боеприпасов, в том числе с программируемым подрывом P3. Система способна поражать воздушные объекты на расстоянии до 12 км со скоростью стрельбы до 300 выстрелов в минуту. Зенитка установлена на грузовик Scania, что обеспечивает высокую мобильность для эффективного уничтожения российских беспилотников и крылатых ракет.
