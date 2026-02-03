"Ржавый кинжал" для ВСУ: в США успешно испытали новую дальнобойную ракету Rusty Dagger

Американская компания Zone 5 Technologies провела успешные боевые испытания крылатой ракеты Rusty Dagger, разработанной специально для нужд Украины в рамках программы ERAM (Extended Range Attack Munition). Во время тестов на полигоне авиабазы Эглин во Флориде боеприпас, снаряженный настоящей боевой частью, продемонстрировал высокую точность поражения цели и мощную детонацию. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Программа ERAM направлена на создание дешевого, но эффективного высокоточного оружия, которое можно производить массово – до 1000 единиц в год. Испытания позволили собрать критически важные данные для финальной доработки системы.

Несмотря на техническую ошибку в первоначальных релизах относительно даты, специалисты подтверждают, что активная фаза разработки длится около 16 месяцев, а разрешение на продажу этих ракет Украине было предоставлено Госдепом США еще в августе 2025 года.

Эти испытания позволили собрать критически важные данные для разработки новой, экономически эффективной и дальнобойной ударной системы – отметили в пресс-службе авиабазы Эглин.

Характеристики и стоимость "бюджетной" ракеты

Ракета Rusty Dagger разработана как асимметричный ответ на дефицит дорогого западного оружия. Украина получила право закупить до 3350 таких ракет на общую сумму 825 миллионов долларов. Это означает, что стоимость одной единицы составляет около 246 тысяч долларов, что в разы дешевле аналогов вроде Storm Shadow.

Основные технические требования к Rusty Dagger и ее конкуренту RAACM от CoAspire включают:

Весовая категория: 50 фунтов (около 227 кг).

Дальность полета: около 400 км (некоторые источники указывают до 460 км).

Скорость: от 0,6 Маха.

Точность: отклонение не более 10 метров.

Устойчивость: способность работать в условиях интенсивного воздействия вражеских средств РЭБ.

Хотя точные сроки передачи первых партий пока не разглашаются, успешное боевое испытание свидетельствует о финальной стадии готовности проекта к серийному производству.

