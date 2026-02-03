$42.970.16
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 10297 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 12695 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россия
Эксклюзив
16:41 • 14152 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 12296 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 20331 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 28507 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16536 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - Минфин
3 февраля, 09:22 • 24338 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 34422 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Дипломатка

"Ржавый кинжал" для ВСУ: в США успешно испытали новую дальнобойную ракету Rusty Dagger

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Американская компания Zone 5 Technologies провела успешные боевые испытания крылатой ракеты Rusty Dagger для Украины. Стоимость одной единицы составляет около 246 тысяч долларов, что значительно дешевле аналогов.

"Ржавый кинжал" для ВСУ: в США успешно испытали новую дальнобойную ракету Rusty Dagger

Американская компания Zone 5 Technologies провела успешные боевые испытания крылатой ракеты Rusty Dagger, разработанной специально для нужд Украины в рамках программы ERAM (Extended Range Attack Munition). Во время тестов на полигоне авиабазы Эглин во Флориде боеприпас, снаряженный настоящей боевой частью, продемонстрировал высокую точность поражения цели и мощную детонацию. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Программа ERAM направлена на создание дешевого, но эффективного высокоточного оружия, которое можно производить массово – до 1000 единиц в год. Испытания позволили собрать критически важные данные для финальной доработки системы.

Чехия начала производство беспилотников "Ян Жижка" с управлением через оптоволокно для ВСУ26.01.26, 13:42 • 2901 просмотр

Несмотря на техническую ошибку в первоначальных релизах относительно даты, специалисты подтверждают, что активная фаза разработки длится около 16 месяцев, а разрешение на продажу этих ракет Украине было предоставлено Госдепом США еще в августе 2025 года.

Эти испытания позволили собрать критически важные данные для разработки новой, экономически эффективной и дальнобойной ударной системы

– отметили в пресс-службе авиабазы Эглин.

Характеристики и стоимость "бюджетной" ракеты

Ракета Rusty Dagger разработана как асимметричный ответ на дефицит дорогого западного оружия. Украина получила право закупить до 3350 таких ракет на общую сумму 825 миллионов долларов. Это означает, что стоимость одной единицы составляет около 246 тысяч долларов, что в разы дешевле аналогов вроде Storm Shadow.

Основные технические требования к Rusty Dagger и ее конкуренту RAACM от CoAspire включают:

  • Весовая категория: 50 фунтов (около 227 кг).
    • Дальность полета: около 400 км (некоторые источники указывают до 460 км).
      • Скорость: от 0,6 Маха.
        • Точность: отклонение не более 10 метров.
          • Устойчивость: способность работать в условиях интенсивного воздействия вражеских средств РЭБ.

            Хотя точные сроки передачи первых партий пока не разглашаются, успешное боевое испытание свидетельствует о финальной стадии готовности проекта к серийному производству.

            Швеция и Дания объявили о совместной закупке систем ПВО Tridon для Украины - Reuters03.02.26, 20:19 • 2718 просмотров

            Степан Гафтко

            Новости МираТехнологии
            Техника
            Военное положение
            Война в Украине
            Крылатая ракета Storm Shadow
            Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
            Соединённые Штаты
            Украина