Чехия начала производство беспилотников "Ян Жижка" с управлением через оптоволокно для ВСУ

Чешские волонтеры разработали и запустили в серийное производство новый тип дрона-камикадзе, который использует тонкую линию оптического волокна для связи с оператором. Такая технология делает аппарат полностью защищенным от любых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и позволяет эффективно уничтожать цели даже в зонах плотного глушения сигнала. Об этом сообщают журналисты iDNES.cz, пишет УНН.

Детали

Идея создания беспилотника возникла после того, как бойцам 102-й бригады территориальной обороны Украины удалось захватить российский дрон "Князь Новгородский". Трофей доставили в Прагу, где команда инженеров из "Spark spolku" разобрала его до последнего винтика. Целью было создать аналог, который поможет украинским защитникам бороться с врагом его же методами.

Руководитель союза Леся Копчук отметила, что трофей стал настоящим "подарком с неба", поскольку позволил быстро понять принцип работы оптоволоконной катушки. Новый чешский дрон получил имя "Ян Жижка" в честь легендарного гуситского полководца.

В отличие от предыдущих разработок, этот беспилотник на треть дешевле в производстве благодаря использованию местных компонентов: стеклопластиковой рамы чешского производства и деталей, напечатанных на 3D-принтерах.

Технические преимущества и масштабирование производства

Главной особенностью "Яна Жижки" является катушка с оптоволокном длиной 25 километров. Это позволяет дрону лететь низко над землей, маневрировать между деревьями и даже садиться в засаду, ожидая появления вражеской бронетехники. Поскольку управление осуществляется через кабель, дрон не излучает радиосигналов, поэтому его невозможно запеленговать или остановить антидроновым ружьем.

Сейчас инициатива "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina) активно собирает средства на масштабирование проекта. Уже изготовлено первые двести единиц, а сбор на 15 миллионов крон позволит выпустить еще около пятисот беспилотников. Координатор инициативы Мартин Ондрачек подчеркнул, что средства на помощь Украине стабильно поступают от чешских граждан, которые понимают критическую важность современных технологий на фронте.

