11:38 • 292 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 6152 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 17051 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 11899 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 22118 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 18668 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 25702 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 35604 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 30175 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 26577 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
Чехия начала производство беспилотников "Ян Жижка" с управлением через оптоволокно для ВСУ

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Чешские волонтеры разработали дрон "Ян Жижка" с оптоволоконным управлением, что делает его неуязвимым для РЭБ. Первые 200 единиц уже изготовлены, продолжается сбор средств на расширение производства.

Чехия начала производство беспилотников "Ян Жижка" с управлением через оптоволокно для ВСУ

Чешские волонтеры разработали и запустили в серийное производство новый тип дрона-камикадзе, который использует тонкую линию оптического волокна для связи с оператором. Такая технология делает аппарат полностью защищенным от любых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и позволяет эффективно уничтожать цели даже в зонах плотного глушения сигнала. Об этом сообщают журналисты iDNES.cz, пишет УНН.

Детали

Идея создания беспилотника возникла после того, как бойцам 102-й бригады территориальной обороны Украины удалось захватить российский дрон "Князь Новгородский". Трофей доставили в Прагу, где команда инженеров из "Spark spolku" разобрала его до последнего винтика. Целью было создать аналог, который поможет украинским защитникам бороться с врагом его же методами.

"Подарок для путина": Украина получит от чешских волонтеров не одну, а две ракеты "Фламинго"10.11.25, 19:14 • 27645 просмотров

Руководитель союза Леся Копчук отметила, что трофей стал настоящим "подарком с неба", поскольку позволил быстро понять принцип работы оптоволоконной катушки. Новый чешский дрон получил имя "Ян Жижка" в честь легендарного гуситского полководца.

В отличие от предыдущих разработок, этот беспилотник на треть дешевле в производстве благодаря использованию местных компонентов: стеклопластиковой рамы чешского производства и деталей, напечатанных на 3D-принтерах.

Технические преимущества и масштабирование производства

Главной особенностью "Яна Жижки" является катушка с оптоволокном длиной 25 километров. Это позволяет дрону лететь низко над землей, маневрировать между деревьями и даже садиться в засаду, ожидая появления вражеской бронетехники. Поскольку управление осуществляется через кабель, дрон не излучает радиосигналов, поэтому его невозможно запеленговать или остановить антидроновым ружьем.

Сейчас инициатива "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina) активно собирает средства на масштабирование проекта. Уже изготовлено первые двести единиц, а сбор на 15 миллионов крон позволит выпустить еще около пятисот беспилотников. Координатор инициативы Мартин Ондрачек подчеркнул, что средства на помощь Украине стабильно поступают от чешских граждан, которые понимают критическую важность современных технологий на фронте. 

"Подарок путину": чешские активисты закрыли сбор на баллистическую ракету "Фламинго" за двое суток23.10.25, 22:02 • 11134 просмотра

Степан Гафтко

