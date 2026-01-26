Чехія розпочала виробництво безпілотників "Ян Жижка" з керуванням через оптоволокно для ЗСУ

$43.140.03
11:38 • 572 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 6614 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 17713 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 12223 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 22685 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 18916 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 25845 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 35718 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 30198 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 26597 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ26 січня, 01:58
Вучич: мирний план передбачає вступ України до ЄС 1 січня 2027 року26 січня, 02:31
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення07:59
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів 10:01
Ексклюзив
10:01 • 17713 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним 08:52
Ексклюзив
08:52 • 22685 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Ед Мілібенд
Марк Рютте
Родріго Дутерте
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Європа
Філіппіни
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року24 січня, 08:56
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці23 січня, 12:32
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію23 січня, 11:14
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Економіст (журнал)

Чехія розпочала виробництво безпілотників "Ян Жижка" з керуванням через оптоволокно для ЗСУ

Київ • УНН

 136 перегляди

Чеські волонтери розробили дрон "Ян Жижка" з оптоволоконним керуванням, що робить його невразливим до РЕБ. Перші 200 одиниць вже виготовлено, триває збір коштів на розширення виробництва.

Чехія розпочала виробництво безпілотників "Ян Жижка" з керуванням через оптоволокно для ЗСУ

Чеські волонтери розробили та запустили у серійне виробництво новий тип дрона-камікадзе, який використовує тонку лінію оптичного волокна для зв'язку з оператором. Така технологія робить апарат повністю захищеним від будь-яких засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та дозволяє ефективно знищувати цілі навіть у зонах щільного глушіння сигналу. Про це повідомляють журналісти iDNES.cz, пише УНН.

Деталі

Ідея створення безпілотника виникла після того, як бійцям 102-ї бригади територіальної оборони України вдалося захопити російський дрон "Князь Новгородський". Трофей доставили до Праги, де команда інженерів зі "Spark spolku" розібрала його до останнього гвинтика. Метою було створити аналог, який допоможе українським захисникам боротися з ворогом його ж методами.

"Подарунок для путіна": Україна отримає від чеських волонтерів не одну, а дві ракети "Фламінго"10.11.25, 19:14 • 27645 переглядiв

Керівниця спілки Леся Копчук зазначила, що трофей став справжнім "дарунком з неба", оскільки дозволив швидко зрозуміти принцип роботи оптоволоконної котушки. Новий чеський дрон отримав ім'я "Ян Жижка" на честь легендарного гуситського полководця.

На відміну від попередніх розробок, цей безпілотник на третину дешевший у виробництві завдяки використанню місцевих компонентів: склопластикової рами чеського виробництва та деталей, надрукованих на 3D-принтерах.

Технічні переваги та масштабування виробництва

Головною особливістю "Яна Жижки" є котушка з оптоволокном довжиною 25 кілометрів. Це дозволяє дрону летіти низько над землею, маневрувати між деревами та навіть сідати в засідку, очікуючи на появу ворожої бронетехніки. Оскільки керування здійснюється через кабель, дрон не випромінює радіосигналів, тому його неможливо запеленгувати або зупинити антидроновою рушницею.

Наразі ініціатива "Подарунок для Путіна" (Dárek pro Putina) активно збирає кошти на масштабування проєкту. Вже виготовлено перші двісті одиниць, а збір на 15 мільйонів крон дозволить випустити ще близько п'ятисот безпілотників. Координатор ініціативи Мартін Ондрачек підкреслив, що кошти на допомогу Україні стабільно надходять від чеських громадян, які розуміють критичну важливість сучасних технологій на фронті. 

"Подарунок путіну": чеські активісти закрили збір на балістичну ракету "Фламінго" за дві доби23.10.25, 22:02 • 11134 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Війна в Україні
благодійність
Прага
Збройні сили України
Чехія