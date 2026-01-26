Чехія розпочала виробництво безпілотників "Ян Жижка" з керуванням через оптоволокно для ЗСУ

Чеські волонтери розробили та запустили у серійне виробництво новий тип дрона-камікадзе, який використовує тонку лінію оптичного волокна для зв'язку з оператором. Така технологія робить апарат повністю захищеним від будь-яких засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та дозволяє ефективно знищувати цілі навіть у зонах щільного глушіння сигналу. Про це повідомляють журналісти iDNES.cz, пише УНН.

Деталі

Ідея створення безпілотника виникла після того, як бійцям 102-ї бригади територіальної оборони України вдалося захопити російський дрон "Князь Новгородський". Трофей доставили до Праги, де команда інженерів зі "Spark spolku" розібрала його до останнього гвинтика. Метою було створити аналог, який допоможе українським захисникам боротися з ворогом його ж методами.

Керівниця спілки Леся Копчук зазначила, що трофей став справжнім "дарунком з неба", оскільки дозволив швидко зрозуміти принцип роботи оптоволоконної котушки. Новий чеський дрон отримав ім'я "Ян Жижка" на честь легендарного гуситського полководця.

На відміну від попередніх розробок, цей безпілотник на третину дешевший у виробництві завдяки використанню місцевих компонентів: склопластикової рами чеського виробництва та деталей, надрукованих на 3D-принтерах.

Технічні переваги та масштабування виробництва

Головною особливістю "Яна Жижки" є котушка з оптоволокном довжиною 25 кілометрів. Це дозволяє дрону летіти низько над землею, маневрувати між деревами та навіть сідати в засідку, очікуючи на появу ворожої бронетехніки. Оскільки керування здійснюється через кабель, дрон не випромінює радіосигналів, тому його неможливо запеленгувати або зупинити антидроновою рушницею.

Наразі ініціатива "Подарунок для Путіна" (Dárek pro Putina) активно збирає кошти на масштабування проєкту. Вже виготовлено перші двісті одиниць, а збір на 15 мільйонів крон дозволить випустити ще близько п'ятисот безпілотників. Координатор ініціативи Мартін Ондрачек підкреслив, що кошти на допомогу Україні стабільно надходять від чеських громадян, які розуміють критичну важливість сучасних технологій на фронті.

