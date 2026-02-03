$42.970.16
50.910.12
ukenru
19:39 • 4596 перегляди
"Іржавий кинджал" для ЗСУ: у США успішно випробували нову далекобійну ракету Rusty Dagger

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Американська компанія Zone 5 Technologies провела успішні бойові випробування крилатої ракети Rusty Dagger для України. Вартість однієї одиниці становить близько 246 тисяч доларів, що значно дешевше за аналоги.

"Іржавий кинджал" для ЗСУ: у США успішно випробували нову далекобійну ракету Rusty Dagger

Американська компанія Zone 5 Technologies провела успішні бойові випробування крилатої ракети Rusty Dagger, розробленої спеціально для потреб України в межах програми ERAM (Extended Range Attack Munition). Під час тестів на полігоні авіабази Еглін у Флориді боєприпас, споряджений справжньою бойовою частиною, продемонстрував високу точність ураження цілі та потужну детонацію. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Програма ERAM спрямована на створення дешевої, але ефективної високоточної зброї, яку можна виробляти масово – до 1000 одиниць на рік. Випробування дозволили зібрати критично важливі дані для фінального доопрацювання системи.

Чехія розпочала виробництво безпілотників "Ян Жижка" з керуванням через оптоволокно для ЗСУ26.01.26, 13:42 • 2901 перегляд

Попри технічну помилку в початкових релізах щодо дати, фахівці підтверджують, що активна фаза розробки триває близько 16 місяців, а дозвіл на продаж цих ракет Україні було надано Держдепом США ще в серпні 2025 року.

Ці випробування дозволили зібрати критично важливі дані для розробки нової, економічно ефективної та далекобійної ударної системи

– зазначили у пресслужбі авіабази Еглін.

Характеристики та вартість "бюджетної" ракети

Ракета Rusty Dagger розроблена як асиметрична відповідь на дефіцит дорогої західної зброї. Україна отримала право закупити до 3350 таких ракет на загальну суму 825 мільйонів доларів. Це означає, що вартість однієї одиниці становить близько 246 тисяч доларів, що в рази дешевше за аналоги на кшталт Storm Shadow.

Основні технічні вимоги до Rusty Dagger та її конкурента RAACM від CoAspire включають:

  • Вагова категорія: 50 фунтів (близько 227 кг).
    • Дальність польоту: близько 400 км (деякі джерела вказують до 460 км).
      • Швидкість: від 0,6 Маха.
        • Точність: відхилення не більше 10 метрів.
          • Стійкість: здатність працювати в умовах інтенсивної дії ворожих засобів РЕБ.

            Хоча точні терміни передачі перших партій наразі не розголошуються, успішне бойове випробування свідчить про фінальну стадію готовності проєкту до серійного виробництва.

            Швеція та Данія оголосили про спільну закупівлю систем ППО Tridon для України - Reuters03.02.26, 20:19 • 2638 переглядiв

            Степан Гафтко

