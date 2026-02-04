$42.970.16
3 февраля, 22:15 • 8138 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 13715 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 15586 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 17254 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 18375 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 14304 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 22980 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 31521 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17172 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24930 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые дома

Киев • УНН

 • 696 просмотра

В Одессе в результате атаки дронов повреждены школа, детсад и жилые дома. Зафиксированы попадания в гражданскую и промышленную инфраструктуру.

российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые дома

В ночь на 4 февраля российские войска совершили очередной массированный удар по Одессе, применив дроны-камикадзе. В результате обстрела зафиксировано попадание в гражданскую и промышленную инфраструктуру в двух районах города, что привело к разрушениям и пожарам. Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

По информации Лысака, наибольшие повреждения получил двухэтажный жилой дом. В здании полностью разрушена кровля и повреждены межэтажные перекрытия в квартирах. Взрывная волна также выбила стекла в окрестных многоэтажках и повредила частные автомобили, припаркованные рядом.

Помимо жилого сектора, под удар попали образовательные учреждения – школа и детский сад. Также зафиксировано попадание в административное здание промышленного объекта, где после взрыва вспыхнул масштабный пожар. Спасатели ГСЧС, оперативно прибывшие на место происшествия, спасли четырех жителей. Двум женщинам была оказана медицинская помощь на месте из-за острой реакции на стресс и легких ранений.

Враг совершил очередную атаку на город. Имеем повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры в двух районах. Сотрудники ГСЧС спасли четырех человек. Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий атаки и закрытию выбитых окон. Продолжаются обследования

 – сообщил Лысак.

Украина получит "шахедобойки" Tridon Mk2 при финансировании Швеции и Дании04.02.26, 01:38 • 2424 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Сергей Лысак
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса