российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые дома

В ночь на 4 февраля российские войска совершили очередной массированный удар по Одессе, применив дроны-камикадзе. В результате обстрела зафиксировано попадание в гражданскую и промышленную инфраструктуру в двух районах города, что привело к разрушениям и пожарам. Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

По информации Лысака, наибольшие повреждения получил двухэтажный жилой дом. В здании полностью разрушена кровля и повреждены межэтажные перекрытия в квартирах. Взрывная волна также выбила стекла в окрестных многоэтажках и повредила частные автомобили, припаркованные рядом.

Помимо жилого сектора, под удар попали образовательные учреждения – школа и детский сад. Также зафиксировано попадание в административное здание промышленного объекта, где после взрыва вспыхнул масштабный пожар. Спасатели ГСЧС, оперативно прибывшие на место происшествия, спасли четырех жителей. Двум женщинам была оказана медицинская помощь на месте из-за острой реакции на стресс и легких ранений.

Враг совершил очередную атаку на город. Имеем повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры в двух районах. Сотрудники ГСЧС спасли четырех человек. Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий атаки и закрытию выбитых окон. Продолжаются обследования – сообщил Лысак.

