В Одессе прогремели взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях

Эксклюзив
19:42 • 4886 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
17:25 • 11325 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 11886 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 12322 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 14272 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 21970 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 16892 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 20689 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 33312 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24670 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Во Львове была слышна работа ПВО на фоне угрозы "Кинжалов" - мэр11 февраля, 12:57 • 3110 просмотра
Швейцария выделяет Украине до 32 млн франков на генераторы и энергомодули11 февраля, 13:08 • 3004 просмотра
ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в волгограде и склады на оккупированных территориях - ГенштабPhoto11 февраля, 13:31 • 3608 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 11621 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 7648 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 21969 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 20734 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 23412 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 33310 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 45630 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 7710 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 11655 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 14502 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 16759 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 32914 просмотра
В Одессе прогремели взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Одессе в ночь на 12 февраля прогремели взрывы. Власти призывают жителей оставаться в безопасных местах, работает ПВО.

В Одессе прогремели взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях

В Одессе в ночь на четверг, 12 февраля, прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Эту информацию подтвердил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В городе громко! Находитесь в безопасных местах!

- написал Лысак.

В свою очередь начальник Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что в областном центре "продолжается работа ПВО", и также призвал жителей находиться в безопасных местах.

Напомним

В ночь на 9 февраля российская РФ атаковала Одессу дронами-камикадзе, что повлекло за собой пожары, повреждения инфраструктуры и гибель гражданского. Попадания зафиксированы в жилые кварталы и объекты жизнеобеспечения.

Число пострадавших в Одессе от ночной атаки рф возросло до 504.02.26, 11:24 • 3200 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
Воздушная тревога
Война в Украине
Сергей Лысак
Олег Кипер