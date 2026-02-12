В Одессе прогремели взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях
Киев • УНН
В Одессе в ночь на 12 февраля прогремели взрывы. Власти призывают жителей оставаться в безопасных местах, работает ПВО.
В Одессе в ночь на четверг, 12 февраля, прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Эту информацию подтвердил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
В городе громко! Находитесь в безопасных местах!
В свою очередь начальник Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что в областном центре "продолжается работа ПВО", и также призвал жителей находиться в безопасных местах.
Напомним
В ночь на 9 февраля российская РФ атаковала Одессу дронами-камикадзе, что повлекло за собой пожары, повреждения инфраструктуры и гибель гражданского. Попадания зафиксированы в жилые кварталы и объекты жизнеобеспечения.
