Ворог атакував Одесу безпілотниками: пошкоджено багатоповерхівку та об'єкт торгівлі
Київ • УНН
12 лютого ворог атакував Одесу ударними безпілотниками, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житловий фонд. Влучання сталося у багатоповерховий будинок та об'єкт рекреаційної інфраструктури, також виникла пожежа на об'єкті торгівлі.
Ворог увечері, 12 лютого, атакував Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд.
Сталося влучання у багатоповерховий будинок: пошкоджено квартиру на верхніх поверхах, без подальшого загоряння. Також пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури, де сталося загоряння господарських споруд
Він уточнив, що в іншому районі міста внаслідок атаки виникла пожежа на території обʼєкта торгівлі.
"Інформація про постраждалих уточнюється. Повітряна тривога триває", - додав начальник Одеської МВА.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки на Одесу 12 лютого було пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр. Є один постраждалий.
