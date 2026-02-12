Ворог атакував Одесу безпілотниками: пошкоджено багатоповерхівку та об'єкт торгівлі

$43.030.06
Ексклюзив
16:21 • 11507 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 19214 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 17791 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 22556 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 21984 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 21974 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 23507 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28700 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74470 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49910 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Популярнi новини
Президентка МОК Кірсті Ковентрі прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді-202612 лютого, 11:35 • 4350 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 17937 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 13938 перегляди
Рада готує сценарії виборів під час війни та вже обіцяє перший документ12 лютого, 14:42 • 11682 перегляди
На Буковині затримали чоловіка, причетного до викрадення 13-річної дівчиниPhoto16:48 • 6698 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 35675 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 77854 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 69142 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 72310 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 79401 перегляди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Мілан
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 13949 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 17948 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 44093 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 38427 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 40091 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Дипломатка

Ворог атакував Одесу безпілотниками: пошкоджено багатоповерхівку та об'єкт торгівлі

Київ • УНН

 • 34 перегляди

12 лютого ворог атакував Одесу ударними безпілотниками, пошкодивши цивільну інфраструктуру та житловий фонд. Влучання сталося у багатоповерховий будинок та об'єкт рекреаційної інфраструктури, також виникла пожежа на об'єкті торгівлі.

Ворог атакував Одесу безпілотниками: пошкоджено багатоповерхівку та об'єкт торгівлі

Ворог увечері, 12 лютого, атакував Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд.

Сталося влучання у багатоповерховий будинок: пошкоджено квартиру на верхніх поверхах, без подальшого загоряння. Також пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури, де сталося загоряння господарських споруд

- розповів Лисак.

Він уточнив, що в іншому районі міста внаслідок атаки виникла пожежа на території обʼєкта торгівлі.

"Інформація про постраждалих уточнюється. Повітряна тривога триває", - додав начальник Одеської МВА.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки на Одесу 12 лютого було пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр. Є один постраждалий.

росіяни атакували енергетику, поранено чоловіка в Одесі12.02.26, 08:38 • 2512 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Війна в Україні
Сергій Лисак