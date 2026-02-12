Враг атаковал Одессу беспилотниками: повреждены многоэтажка и объект торговли
Киев • УНН
12 февраля враг атаковал Одессу ударными беспилотниками, повредив гражданскую инфраструктуру и жилой фонд. Попадание произошло в многоэтажный дом и объект рекреационной инфраструктуры, также возник пожар на объекте торговли.
Враг вечером, 12 февраля, атаковал Одессу ударными беспилотниками. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд.
Произошло попадание в многоэтажный дом: повреждена квартира на верхних этажах, без последующего возгорания. Также поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где произошло возгорание хозяйственных построек
Он уточнил, что в другом районе города в результате атаки возник пожар на территории объекта торговли.
"Информация о пострадавших уточняется. Воздушная тревога продолжается", - добавил начальник Одесской ГВА.
Напомним
В результате ночной атаки на Одессу 12 февраля был поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр. Есть один пострадавший.
