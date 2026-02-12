$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 11479 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 19143 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 17742 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 22499 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 21947 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 21962 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 23498 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28699 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74469 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49909 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Враг атаковал Одессу беспилотниками: повреждены многоэтажка и объект торговли

Киев • УНН

 • 12 просмотра

12 февраля враг атаковал Одессу ударными беспилотниками, повредив гражданскую инфраструктуру и жилой фонд. Попадание произошло в многоэтажный дом и объект рекреационной инфраструктуры, также возник пожар на объекте торговли.

Враг атаковал Одессу беспилотниками: повреждены многоэтажка и объект торговли

Враг вечером, 12 февраля, атаковал Одессу ударными беспилотниками. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд.

Произошло попадание в многоэтажный дом: повреждена квартира на верхних этажах, без последующего возгорания. Также поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где произошло возгорание хозяйственных построек

- рассказал Лысак.

Он уточнил, что в другом районе города в результате атаки возник пожар на территории объекта торговли.

"Информация о пострадавших уточняется. Воздушная тревога продолжается", - добавил начальник Одесской ГВА.

Напомним

В результате ночной атаки на Одессу 12 февраля был поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр. Есть один пострадавший.

россияне атаковали энергетику, ранен мужчина в Одессе12.02.26, 08:38 • 2512 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
Война в Украине
Сергей Лысак