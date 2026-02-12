Из-за ночной атаки рф на Одессу ранен мужчина, есть повреждения в энергетике

Одесса и область ночью подверглись атаке рф дронами, в Одесском районе есть повреждения энергетической инфраструктуры, в Одессе - рынка и супермаркета, ранен мужчина, сообщили местные власти и ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"В Одесском районе повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура. Возникли пожары на территории рынка и супермаркета", - сообщил Кипер в соцсетях.

Как уточнили в ДТЭК, враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

"Это уже 31-я крупная подстанция нашей компании в Одесской области, которую повредил враг. Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние. Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - указали в ДТЭК.

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак, в свою очередь, уточнил, что в результате атаки рф на Одессу "зафиксированы повреждения гражданской и критической инфраструктуры".

"Пострадал один мужчина - ему оказана медицинская помощь и дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно", - написал Лысак в соцсетях.

По данным Лысака, "разрушениям подвергся объект инфраструктуры, где произошел пожар". Также поврежден 9-этажный жилой дом: разрушена фасадная стена и крыша.

Спасатели, по данным ГСЧС, оперативно потушили огонь на верхних этажах.

"Пожарные работали в сверхтяжелых условиях - тушение прерывали повторные сигналы тревоги", - отметили в ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 23 жителям, оказавшимся в эпицентре событий.

