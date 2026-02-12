Из-за ночной атаки рф на Одессу ранен мужчина, есть повреждения в энергетике

$43.090.06
51.250.13
ukenru
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 13277 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 24753 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 19335 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 19408 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 19602 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 27666 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 18684 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21698 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 36611 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25303 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.3м/с
91%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Четверо погибших и трое раненых на Днепропетровщине после вражеских ударов11 февраля, 21:26 • 8348 просмотра
Помощь на восстановление поврежденного жилья: как получить средства от государстваPhoto11 февраля, 21:59 • 5810 просмотра
В Одессе прогремели взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях11 февраля, 22:52 • 5270 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы12 февраля, 00:39 • 12525 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo02:12 • 6954 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 27667 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 24759 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 26638 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 36612 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 48842 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Виталий Кличко
Сергей Лысак
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Эстония
Швеция
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 12792 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 15121 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 16581 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 18545 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 34459 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
Сериал

Из-за ночной атаки рф на Одессу ранен мужчина, есть повреждения в энергетике

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Одесса и область ночью подверглись атаке дронами. В Одесском районе повреждена энергетическая инфраструктура, в Одессе – рынок и супермаркет, ранен мужчина. Пострадал 9-этажный жилой дом.

Из-за ночной атаки рф на Одессу ранен мужчина, есть повреждения в энергетике

Одесса и область ночью подверглись атаке рф дронами, в Одесском районе есть повреждения энергетической инфраструктуры, в Одессе - рынка и супермаркета, ранен мужчина, сообщили местные власти и ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"В Одесском районе повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура. Возникли пожары на территории рынка и супермаркета", - сообщил Кипер в соцсетях.

Как уточнили в ДТЭК, враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

"Это уже 31-я крупная подстанция нашей компании в Одесской области, которую повредил враг. Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние. Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - указали в ДТЭК.

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак, в свою очередь, уточнил, что в результате атаки рф на Одессу "зафиксированы повреждения гражданской и критической инфраструктуры".

"Пострадал один мужчина - ему оказана медицинская помощь и дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно", - написал Лысак в соцсетях.

По данным Лысака, "разрушениям подвергся объект инфраструктуры, где произошел пожар". Также поврежден 9-этажный жилой дом: разрушена фасадная стена и крыша.

Спасатели, по данным ГСЧС, оперативно потушили огонь на верхних этажах.

"Пожарные работали в сверхтяжелых условиях - тушение прерывали повторные сигналы тревоги", - отметили в ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 23 жителям, оказавшимся в эпицентре событий.

Ночная атака на Одессу: есть раненый, поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр12.02.26, 01:33 • 3462 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Недвижимость
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Сергей Лысак
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса