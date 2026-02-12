Кремль восстанавливает влияние в Балтийском регионе через сеть академических структур - ЦПД

кремль пытается восстановить политическое влияние в Балтийском регионе через сеть подконтрольных академических структур. Об этом говорится в ежегодном отчете Департамента внешней разведки Эстонии, информирует УНН со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД).

Детали

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения в Украину и вступления Финляндии и Швеции в НАТО россия потеряла доступ к ключевым форматам регионального сотрудничества. В ответ москва решила продвигать концепцию "Балтийско-скандинавского макрорегиона" (БСМ), которая должна была бы стать инструментом возвращения влияния.

По данным разведки, инициативу координирует управление президента рф по приграничному сотрудничеству, связанное с силовыми структурами и спецслужбами рф. Под видом научного сотрудничества обсуждаются вопросы безопасности, санкций и внутренней политики стран региона. То есть проект на самом деле не имеет ничего общего с реальной академической работой, здесь речь идет об очередной гибридной операции влияния - говорится в сообщении.

Указывается, что одним из практических воплощений БСМ стала "Балтийская платформа". Впрочем, попытка наладить диалог с учеными стран Балтии и Северной Европы провалилась. Большинство участников - сами же российские исследователи. Для создания видимости "международности" к формату привлекают представителей беларуси и лояльных к рф "экспертов из третьих стран".

"Похожие попытки гибридного влияния рф через академические площадки уже фиксировались в других странах Северной Европы, в частности в Норвегии, что свидетельствует о системности подхода кремля", - добавили в ЦПД.

Напомним

россия может начать новую войну против стран Балтии в течение двух лет после потенциального прекращения огня в Украине, а также "локальную" войну против одного соседа в течение шести месяцев. Об этом говорится в отчете Мюнхенской конференции по безопасности.

россия могла запускать дроны по Дании, Норвегии, странам Балтии с танкеров - Зеленский