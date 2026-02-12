$43.090.06
Эксклюзив
19:42 • 4658 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
17:25 • 11032 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 11667 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 12128 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 14133 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 21820 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 16833 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 20652 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 33211 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24650 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Кремль восстанавливает влияние в Балтийском регионе через сеть академических структур - ЦПД

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Департамент внешней разведки Эстонии сообщает, что Кремль пытается восстановить политическое влияние в Балтийском регионе через подконтрольные академические структуры. Проект "Балтийско-скандинавского макрорегиона" координируется управлением президента РФ и является гибридной операцией влияния.

Кремль восстанавливает влияние в Балтийском регионе через сеть академических структур - ЦПД

кремль пытается восстановить политическое влияние в Балтийском регионе через сеть подконтрольных академических структур. Об этом говорится в ежегодном отчете Департамента внешней разведки Эстонии, информирует УНН со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД).

Детали

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения в Украину и вступления Финляндии и Швеции в НАТО россия потеряла доступ к ключевым форматам регионального сотрудничества. В ответ москва решила продвигать концепцию "Балтийско-скандинавского макрорегиона" (БСМ), которая должна была бы стать инструментом возвращения влияния.

По данным разведки, инициативу координирует управление президента рф по приграничному сотрудничеству, связанное с силовыми структурами и спецслужбами рф. Под видом научного сотрудничества обсуждаются вопросы безопасности, санкций и внутренней политики стран региона. То есть проект на самом деле не имеет ничего общего с реальной академической работой, здесь речь идет об очередной гибридной операции влияния

- говорится в сообщении.

Указывается, что одним из практических воплощений БСМ стала "Балтийская платформа". Впрочем, попытка наладить диалог с учеными стран Балтии и Северной Европы провалилась. Большинство участников - сами же российские исследователи. Для создания видимости "международности" к формату привлекают представителей беларуси и лояльных к рф "экспертов из третьих стран". 

"Похожие попытки гибридного влияния рф через академические площадки уже фиксировались в других странах Северной Европы, в частности в Норвегии, что свидетельствует о системности подхода кремля", - добавили в ЦПД.

Напомним

россия может начать новую войну против стран Балтии в течение двух лет после потенциального прекращения огня в Украине, а также "локальную" войну против одного соседа в течение шести месяцев. Об этом говорится в отчете Мюнхенской конференции по безопасности.

россия могла запускать дроны по Дании, Норвегии, странам Балтии с танкеров - Зеленский26.09.25, 22:17 • 2987 просмотров

Вадим Хлюдзинский

