кремль відновлює вплив у Балтійському регіоні через мережу академічних структур - ЦПД

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Департамент зовнішньої розвідки Естонії повідомляє, що кремль намагається відновити політичний вплив у Балтійському регіоні через підконтрольні академічні структури. Проект "Балтійсько-скандинавського макрорегіону" координується управлінням президента рф і є гібридною операцією впливу.

кремль відновлює вплив у Балтійському регіоні через мережу академічних структур - ЦПД

кремль намагається відновити політичний вплив у Балтійському регіоні через мережу підконтрольних академічних структур. Про це йдеться у щорічному звіті Департаменту зовнішньої розвідки Естонії, інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД).

Деталі

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну та вступу Фінляндії і Швеції до НАТО росія втратила доступ до ключових форматів регіональної співпраці. У відповідь москва вирішила просувати концепцію "Балтійсько-скандинавського макрорегіону" (BSM), яка мала б стати інструментом повернення впливу.

За даними розвідки, ініціативу координує управління президента рф з прикордонного співробітництва, пов’язане із силовими структурами та спецслужбами рф. Під виглядом наукової співпраці обговорюються питання безпеки, санкцій і внутрішньої політики країн регіону. Тобто проєкт насправді не має нічого спільного з реальною академічною роботою, тут ідеться про чергову гібридну операцію впливу

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що одним із практичних втілень BSM стала "Балтійська платформа". Втім, спроба налагодити діалог із науковцями країн Балтії та Північної Європи провалилася. Більшість учасників - самі ж російські дослідники. Для створення видимості "міжнародності" до формату залучають представників білорусі та лояльних до рф "експертів із третіх країн". 

"Схожі спроби гібридного впливу рф через академічні майданчики вже фіксувалися в інших країнах Північної Європи, зокрема в Норвегії, що свідчить про системність підходу кремля", - додали в ЦПД.

Нагадаємо

росія може розпочати нову війну проти країн Балтії протягом двох років після потенційного припинення вогню в Україні, а також "локальну" війну проти одного сусіда протягом шести місяців. Про це йдеться у звіті Мюнхенської безпекової конференції.

росія могла запускати дрони по Данії, Норвегії, країнам Балтії з танкерів - Зеленський26.09.25, 22:17 • 2987 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

