кремль відновлює вплив у Балтійському регіоні через мережу академічних структур - ЦПД

кремль намагається відновити політичний вплив у Балтійському регіоні через мережу підконтрольних академічних структур. Про це йдеться у щорічному звіті Департаменту зовнішньої розвідки Естонії, інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД).

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну та вступу Фінляндії і Швеції до НАТО росія втратила доступ до ключових форматів регіональної співпраці. У відповідь москва вирішила просувати концепцію "Балтійсько-скандинавського макрорегіону" (BSM), яка мала б стати інструментом повернення впливу.

За даними розвідки, ініціативу координує управління президента рф з прикордонного співробітництва, пов’язане із силовими структурами та спецслужбами рф. Під виглядом наукової співпраці обговорюються питання безпеки, санкцій і внутрішньої політики країн регіону. Тобто проєкт насправді не має нічого спільного з реальною академічною роботою, тут ідеться про чергову гібридну операцію впливу