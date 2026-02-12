кремль відновлює вплив у Балтійському регіоні через мережу академічних структур - ЦПД
Київ • УНН
Департамент зовнішньої розвідки Естонії повідомляє, що кремль намагається відновити політичний вплив у Балтійському регіоні через підконтрольні академічні структури. Проект "Балтійсько-скандинавського макрорегіону" координується управлінням президента рф і є гібридною операцією впливу.
кремль намагається відновити політичний вплив у Балтійському регіоні через мережу підконтрольних академічних структур. Про це йдеться у щорічному звіті Департаменту зовнішньої розвідки Естонії, інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД).
Деталі
Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну та вступу Фінляндії і Швеції до НАТО росія втратила доступ до ключових форматів регіональної співпраці. У відповідь москва вирішила просувати концепцію "Балтійсько-скандинавського макрорегіону" (BSM), яка мала б стати інструментом повернення впливу.
За даними розвідки, ініціативу координує управління президента рф з прикордонного співробітництва, пов’язане із силовими структурами та спецслужбами рф. Під виглядом наукової співпраці обговорюються питання безпеки, санкцій і внутрішньої політики країн регіону. Тобто проєкт насправді не має нічого спільного з реальною академічною роботою, тут ідеться про чергову гібридну операцію впливу
Вказується, що одним із практичних втілень BSM стала "Балтійська платформа". Втім, спроба налагодити діалог із науковцями країн Балтії та Північної Європи провалилася. Більшість учасників - самі ж російські дослідники. Для створення видимості "міжнародності" до формату залучають представників білорусі та лояльних до рф "експертів із третіх країн".
"Схожі спроби гібридного впливу рф через академічні майданчики вже фіксувалися в інших країнах Північної Європи, зокрема в Норвегії, що свідчить про системність підходу кремля", - додали в ЦПД.
Нагадаємо
росія може розпочати нову війну проти країн Балтії протягом двох років після потенційного припинення вогню в Україні, а також "локальну" війну проти одного сусіда протягом шести місяців. Про це йдеться у звіті Мюнхенської безпекової конференції.
