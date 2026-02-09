рф може розпочати "регіональну війну" в районі Балтійського моря протягом двох років після припинення вогню в Україні - звіт

$43.050.09
50.760.13
ukenru
20:00 • 1646 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
19:32 • 3954 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
18:49 • 5610 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
18:25 • 7824 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
16:18 • 11867 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 14526 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 25841 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 42064 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 41954 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 57159 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−15°
0.8м/с
81%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 23713 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo9 лютого, 13:13 • 27703 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 15198 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 8044 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 6562 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 15277 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 23795 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 63393 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 84877 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 101125 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Руслан Кравченко
Андрій Шевченко
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Європа
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 4816 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 6700 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 8186 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 36724 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 39740 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Starlink
Дипломатка
The Guardian

рф може розпочати "регіональну війну" в районі Балтійського моря протягом двох років після припинення вогню в Україні - звіт

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Звіт Мюнхенської безпекової конференції попереджає про можливу нову війну Росії проти країн Балтії протягом двох років після потенційного припинення вогню в Україні. росія також може розпочати "локальну" війну проти одного сусіда протягом шести місяців.

рф може розпочати "регіональну війну" в районі Балтійського моря протягом двох років після припинення вогню в Україні - звіт

росія може розпочати нову війну проти країн Балтії протягом двох років після потенційного припинення вогню в Україні, а також "локальну" війну проти одного сусіда протягом шести місяців. Про це йдеться у звіті Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН

"Протягом десятиліть Європа процвітала під захистом американської безпеки, що дозволяло їй ставити інтеграцію та процвітання вище за жорстку силу. Ця епоха закінчилася. Неухильна військова та гібридна агресія москви зруйнувала ілюзії про тривалий мир, а поступовий відхід Вашингтона викрив тривалі військові недоліки Європи. Друга адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що захист континенту та підтримка України є насамперед відповідальністю Європи", - йдеться у звіті. 

Зазначається, що проте США також надсилають суперечливі сигнали щодо швидкості та масштабів свого відступу, а також свого загального підходу до європейської безпеки, коливаючись між запевненнями, умовами та примусом. 

"Ця неоднозначність, з психологічної точки зору, загнала європейців у пастку між запереченням і прийняттям. Прагнучи утримати США в європейському безпековому порядку, вони відклали більш складне завдання підготовки до майбутнього, в якому США все одно змінять свою політику. Поточна агресія росії становить "найбільш значну і пряму загрозу" для членів НАТО та європейської безпеки", - додається у звіті. 

Наголошується, що повномасштабне вторгнення путіна в Україну зруйнувало архітектуру безпеки Європи, засновану на співпраці, і порушило норму територіальної цілісності "найбільш загрозливим і яскравим чином з часів закінчення Другої світової війни"

"Війна, яка вступає в п'ятий рік, досягла "нових висот жорстокості та насильства", а росія відновила тактичну ініціативу на деяких ділянках фронту. Незважаючи на приголомшливі втрати на полі бою, руйнівні санкції, посилення українських ударів по російській інфраструктурі та зростаючий міжнародний тиск з метою проведення переговорів, кремль не демонструє жодних ознак відмови від своїх максималістських цілей. (...) Її постійне брязкання ядерною зброєю є лише найнахабнішим нагадуванням про те, що військова загроза виходить далеко за межі України. Дійсно, деякі розвідувальні агентства оцінюють, що росія може відновити свої сили для "регіональної війни" в районі Балтійського моря протягом двох років після потенційного припинення вогню в Україні – і для "локальної" війни проти одного сусіда протягом шести місяців", - наголошується у звіті. 

Нагадаємо 

Згідно зі звітом Мюнхенської безпекової конференції, світ увійшов у період політики руйнування існуючого порядку. Це пов'язано з тим, що політичні сили, які віддають перевагу руйнуванню, набирають обертів у багатьох західних суспільствах.

Павло Башинський

Новини Світу
російська пропаганда
Ядерна зброя
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Балтійське море
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна