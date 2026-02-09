рф може розпочати "регіональну війну" в районі Балтійського моря протягом двох років після припинення вогню в Україні - звіт

росія може розпочати нову війну проти країн Балтії протягом двох років після потенційного припинення вогню в Україні, а також "локальну" війну проти одного сусіда протягом шести місяців. Про це йдеться у звіті Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

"Протягом десятиліть Європа процвітала під захистом американської безпеки, що дозволяло їй ставити інтеграцію та процвітання вище за жорстку силу. Ця епоха закінчилася. Неухильна військова та гібридна агресія москви зруйнувала ілюзії про тривалий мир, а поступовий відхід Вашингтона викрив тривалі військові недоліки Європи. Друга адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що захист континенту та підтримка України є насамперед відповідальністю Європи", - йдеться у звіті.

Зазначається, що проте США також надсилають суперечливі сигнали щодо швидкості та масштабів свого відступу, а також свого загального підходу до європейської безпеки, коливаючись між запевненнями, умовами та примусом.

"Ця неоднозначність, з психологічної точки зору, загнала європейців у пастку між запереченням і прийняттям. Прагнучи утримати США в європейському безпековому порядку, вони відклали більш складне завдання підготовки до майбутнього, в якому США все одно змінять свою політику. Поточна агресія росії становить "найбільш значну і пряму загрозу" для членів НАТО та європейської безпеки", - додається у звіті.

Наголошується, що повномасштабне вторгнення путіна в Україну зруйнувало архітектуру безпеки Європи, засновану на співпраці, і порушило норму територіальної цілісності "найбільш загрозливим і яскравим чином з часів закінчення Другої світової війни"

"Війна, яка вступає в п'ятий рік, досягла "нових висот жорстокості та насильства", а росія відновила тактичну ініціативу на деяких ділянках фронту. Незважаючи на приголомшливі втрати на полі бою, руйнівні санкції, посилення українських ударів по російській інфраструктурі та зростаючий міжнародний тиск з метою проведення переговорів, кремль не демонструє жодних ознак відмови від своїх максималістських цілей. (...) Її постійне брязкання ядерною зброєю є лише найнахабнішим нагадуванням про те, що військова загроза виходить далеко за межі України. Дійсно, деякі розвідувальні агентства оцінюють, що росія може відновити свої сили для "регіональної війни" в районі Балтійського моря протягом двох років після потенційного припинення вогню в Україні – і для "локальної" війни проти одного сусіда протягом шести місяців", - наголошується у звіті.

Нагадаємо

Згідно зі звітом Мюнхенської безпекової конференції, світ увійшов у період політики руйнування існуючого порядку. Це пов'язано з тим, що політичні сили, які віддають перевагу руйнуванню, набирають обертів у багатьох західних суспільствах.