20:00 • 2042 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
19:32 • 4694 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
18:49 • 6140 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25 • 8420 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
16:18 • 12186 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 14695 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 25986 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 42242 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 42030 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 57231 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
рф может начать "региональную войну" в районе Балтийского моря в течение двух лет после прекращения огня в Украине — отчет

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Отчет Мюнхенской конференции по безопасности предупреждает о возможной новой войне россии против стран Балтии в течение двух лет после потенциального прекращения огня в Украине. россия также может начать "локальную" войну против одного соседа в течение шести месяцев.

рф может начать "региональную войну" в районе Балтийского моря в течение двух лет после прекращения огня в Украине — отчет

россия может начать новую войну против стран Балтии в течение двух лет после потенциального прекращения огня в Украине, а также "локальную" войну против одного соседа в течение шести месяцев. Об этом говорится в отчете Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

"На протяжении десятилетий Европа процветала под защитой американской безопасности, что позволяло ей ставить интеграцию и процветание выше жесткой силы. Эта эпоха закончилась. Неуклонная военная и гибридная агрессия Москвы разрушила иллюзии о длительном мире, а постепенный уход Вашингтона выявил длительные военные недостатки Европы. Вторая администрация Трампа четко дала понять, что защита континента и поддержка Украины является прежде всего ответственностью Европы", - говорится в отчете.

Отмечается, что однако США также посылают противоречивые сигналы относительно скорости и масштабов своего отступления, а также своего общего подхода к европейской безопасности, колеблясь между заверениями, условиями и принуждением.

"Эта неоднозначность, с психологической точки зрения, загнала европейцев в ловушку между отрицанием и принятием. Стремясь удержать США в европейском порядке безопасности, они отложили более сложную задачу подготовки к будущему, в котором США все равно изменят свою политику. Текущая агрессия России представляет "наиболее значительную и прямую угрозу" для членов НАТО и европейской безопасности", - добавляется в отчете.

Подчеркивается, что полномасштабное вторжение путина в Украину разрушило архитектуру безопасности Европы, основанную на сотрудничестве, и нарушило норму территориальной целостности "самым угрожающим и ярким образом со времен окончания Второй мировой войны"

"Война, которая вступает в пятый год, достигла "новых высот жестокости и насилия", а россия возобновила тактическую инициативу на некоторых участках фронта. Несмотря на ошеломляющие потери на поле боя, разрушительные санкции, усиление украинских ударов по российской инфраструктуре и растущее международное давление с целью проведения переговоров, кремль не демонстрирует никаких признаков отказа от своих максималистских целей. (...) Ее постоянное бряцание ядерным оружием является лишь самым наглым напоминанием о том, что военная угроза выходит далеко за пределы Украины. Действительно, некоторые разведывательные агентства оценивают, что россия может восстановить свои силы для "региональной войны" в районе Балтийского моря в течение двух лет после потенциального прекращения огня в Украине – и для "локальной" войны против одного соседа в течение шести месяцев", - отмечается в отчете.

Напомним

Согласно отчету Мюнхенской конференции по безопасности, мир вступил в период политики разрушения существующего порядка. Это связано с тем, что политические силы, которые предпочитают разрушение, набирают обороты во многих западных обществах.

Павел Башинский

