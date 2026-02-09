$43.050.09
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
18:25 • 3586 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
16:18 • 10092 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 13236 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 24582 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 40474 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 41364 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 56639 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 54115 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42866 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 13400 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 3924 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 5052 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 6118 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 36196 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 39350 перегляди
Світ входить у період політики руйнування, а не реформ, свідчить звіт

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Згідно зі звітом Мюнхенської безпекової конференції, світ увійшов у період політики руйнування існуючого порядку. Це пов'язано з тим, що політичні сили, які віддають перевагу руйнуванню, набирають обертів у багатьох західних суспільствах.

Світ входить у період політики руйнування, а не реформ, свідчить звіт

Світ увійшов у період політики руйнування, де переважають не обережні реформи та корективи політики, а масове руйнування існуючого порядку. Про це йдеться у звіті Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН

Світ увійшов у період політики руйнування. На порядку денному – не обережні реформи та корективи політики, а масове руйнування. Найбільш помітним серед тих, хто обіцяє звільнити свою країну від обмежень існуючого порядку та відбудувати сильнішу і процвітаючу націю, є нинішня адміністрація США. В результаті, через понад 80 років після початку будівництва, міжнародний порядок, встановлений США після 1945 року, зараз руйнується 

- йдеться у звіті. 

У звіті зазначається, що у багатьох західних суспільствах політичні сили, які віддають перевагу руйнуванню над реформами, набирають обертів. 

Керуючись обуренням і жалем з приводу ліберального курсу, на який пішли їхні суспільства, вони прагнуть зруйнувати структури, які, на їхню думку, заважають створенню сильніших і процвітаючих держав. Їхні деструктивні програми ґрунтуються на поширеному розчаруванні діяльністю демократичних інститутів і загальній втраті довіри до значущих реформ і корекції політичного курсу 

- наголошується у звіті.

Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові

Також зазначається, що у всіх країнах G7 лише незначна частина респондентів вважає, що політика їхнього уряду покращить життя майбутніх поколінь. 

Окрім того, зазначається, що відмова адміністрації США від основних елементів існуючого міжнародного порядку впливає на різні регіони світу і порушує різні сфери політики. 

У той час, коли росія, здається, відновлює тактичну ініціативу на деяких ділянках фронту з Україною та посилює свою гібридну військову кампанію по всій Європі, поступовий відступ Вашингтона, хитка підтримка України та загрозлива риторика щодо Гренландії посилюють відчуття небезпеки в Європі. Підхід США до європейської безпеки зараз сприймається як нестабільний, коливаючись між запевненнями, умовностями та примусом 

- додається у звіті. 

Нагадаємо 

Європейський Союз готується до тижня інтенсивних дипломатичних зустрічей, включаючи зустріч міністрів оборони, економічний саміт та Мюнхенську конференцію з безпеки. Очікується присутність Президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції.

Павло Башинський

