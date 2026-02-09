Світ увійшов у період політики руйнування, де переважають не обережні реформи та корективи політики, а масове руйнування існуючого порядку. Про це йдеться у звіті Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Світ увійшов у період політики руйнування. На порядку денному – не обережні реформи та корективи політики, а масове руйнування. Найбільш помітним серед тих, хто обіцяє звільнити свою країну від обмежень існуючого порядку та відбудувати сильнішу і процвітаючу націю, є нинішня адміністрація США. В результаті, через понад 80 років після початку будівництва, міжнародний порядок, встановлений США після 1945 року, зараз руйнується

У звіті зазначається, що у багатьох західних суспільствах політичні сили, які віддають перевагу руйнуванню над реформами, набирають обертів.

Керуючись обуренням і жалем з приводу ліберального курсу, на який пішли їхні суспільства, вони прагнуть зруйнувати структури, які, на їхню думку, заважають створенню сильніших і процвітаючих держав. Їхні деструктивні програми ґрунтуються на поширеному розчаруванні діяльністю демократичних інститутів і загальній втраті довіри до значущих реформ і корекції політичного курсу

Також зазначається, що у всіх країнах G7 лише незначна частина респондентів вважає, що політика їхнього уряду покращить життя майбутніх поколінь.

Окрім того, зазначається, що відмова адміністрації США від основних елементів існуючого міжнародного порядку впливає на різні регіони світу і порушує різні сфери політики.

У той час, коли росія, здається, відновлює тактичну ініціативу на деяких ділянках фронту з Україною та посилює свою гібридну військову кампанію по всій Європі, поступовий відступ Вашингтона, хитка підтримка України та загрозлива риторика щодо Гренландії посилюють відчуття небезпеки в Європі. Підхід США до європейської безпеки зараз сприймається як нестабільний, коливаючись між запевненнями, умовностями та примусом