Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність документів щодо гарантій безпеки. Він наголосив на відсутності альтернативи безпеці та миру, а також анонсував значні міжнародні заходи.
Документи по гарантіях готові, безпеці немає альтернативи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, передає УНН.
Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи. Я дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую за кожну дію на підтримку життя і людей зараз
За словами Президента, на тижні будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові.
У Європі наша позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою. Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах. І головне, щоб партнери були налаштовані так само, як і ми в Україні: мир потрібен, надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією
За його словами, зараз не залишилось у Європі країн, які ще не знають, що таке російське втручання і які російські операції по дестабілізації можуть бути.
Всі бачать і те, що роблять російські вбивці, російські ракети, російські дрони. Захист від цього й гарантування безпеки мають бути відчутними та підготувати основу для тривалого миру
