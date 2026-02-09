Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові

Документи по гарантіях готові, безпеці немає альтернативи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, передає УНН.

Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи. Я дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую за кожну дію на підтримку життя і людей зараз

За словами Президента, на тижні будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові.

У Європі наша позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою. Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах. І головне, щоб партнери були налаштовані так само, як і ми в Україні: мир потрібен, надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією