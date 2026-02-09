$43.050.09
50.760.13
ukenru
18:49 • 126 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
18:25 • 958 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
16:18 • 7360 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 11746 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 23199 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 39227 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 40807 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 56269 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 53897 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42769 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0.6м/с
79%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 24238 перегляди
лавров не бачить "світлого майбутнього" для економічних зв'язків зі США - Reuters9 лютого, 10:16 • 10253 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 19714 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 20619 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 11335 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 11522 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 19899 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 61443 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 82894 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 99310 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Шевченко
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 2826 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 4006 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 5054 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 35616 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 38898 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
Starlink

Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність документів щодо гарантій безпеки. Він наголосив на відсутності альтернативи безпеці та миру, а також анонсував значні міжнародні заходи.

Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові

Документи по гарантіях готові, безпеці немає альтернативи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, передає УНН.

Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи. Я дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую за кожну дію на підтримку життя і людей зараз 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента, на тижні будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові.

ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico09.02.26, 09:43 • 39213 переглядiв

У Європі наша позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою. Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах. І головне, щоб партнери були налаштовані так само, як і ми в Україні: мир потрібен, надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією 

- додав Президент.

За його словами, зараз не залишилось у Європі країн, які ще не знають, що таке російське втручання і які російські операції по дестабілізації можуть бути.

Всі бачать і те, що роблять російські вбивці, російські ракети, російські дрони. Захист від цього й гарантування безпеки мають бути відчутними та підготувати основу для тривалого миру 

- резюмував Зеленський.

ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ09.02.26, 20:25 • 942 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна