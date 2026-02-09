Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы

Документы по гарантиям готовы, безопасности нет альтернативы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.

Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы. Я благодарю всех в мире, кто помогает! Спасибо за каждое действие в поддержку жизни и людей сейчас

По словам Президента, на неделе будут значительные международные мероприятия – оборонные, по безопасности.

В Европе наша позиция будет представлена достаточно, и так же с Америкой. Фактически каждый день сейчас наша переговорная группа работает по тем документам, по тем предложениям, которые могут дать результат на следующих встречах. И главное, чтобы партнеры были настроены так же, как и мы в Украине: мир нужен, надежные гарантии безопасности – это единственная реальная основа для того, чтобы мир был и чтобы россияне не сломали договоренности тем или иным ударом, той или иной своей гибридной операцией