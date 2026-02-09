$43.050.09
18:49 • 26 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25 • 776 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
16:18 • 7124 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 11619 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 23072 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 39111 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 40758 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 56244 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 53887 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42764 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям безопасности. Он подчеркнул отсутствие альтернативы безопасности и миру, а также анонсировал значительные международные мероприятия.

Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы

Документы по гарантиям готовы, безопасности нет альтернативы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.

Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы. Я благодарю всех в мире, кто помогает! Спасибо за каждое действие в поддержку жизни и людей сейчас 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, на неделе будут значительные международные мероприятия – оборонные, по безопасности.

ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico09.02.26, 09:43 • 39118 просмотров

В Европе наша позиция будет представлена достаточно, и так же с Америкой. Фактически каждый день сейчас наша переговорная группа работает по тем документам, по тем предложениям, которые могут дать результат на следующих встречах. И главное, чтобы партнеры были настроены так же, как и мы в Украине: мир нужен, надежные гарантии безопасности – это единственная реальная основа для того, чтобы мир был и чтобы россияне не сломали договоренности тем или иным ударом, той или иной своей гибридной операцией 

- добавил Президент.

По его словам, сейчас не осталось в Европе стран, которые еще не знают, что такое российское вмешательство и какие российские операции по дестабилизации могут быть.

Все видят и то, что делают российские убийцы, российские ракеты, российские дроны. Защита от этого и обеспечение безопасности должны быть ощутимыми и подготовить основу для длительного мира 

- резюмировал Зеленский.

ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ09.02.26, 20:25 • 780 просмотров

Антонина Туманова

Политика
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина