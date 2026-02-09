$43.050.09
Мир вступает в период политики разрушения, а не реформ, свидетельствует отчет

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Согласно отчету Мюнхенской конференции по безопасности, мир вступил в период политики разрушения существующего порядка. Это связано с тем, что политические силы, предпочитающие разрушение, набирают обороты во многих западных обществах.

Мир вступает в период политики разрушения, а не реформ, свидетельствует отчет

Мир вступил в период политики разрушения, где преобладают не осторожные реформы и корректировки политики, а массовое разрушение существующего порядка. Об этом говорится в отчете Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН

Мир вступил в период политики разрушения. На повестке дня – не осторожные реформы и корректировки политики, а массовое разрушение. Наиболее заметным среди тех, кто обещает освободить свою страну от ограничений существующего порядка и отстроить более сильную и процветающую нацию, является нынешняя администрация США. В результате, спустя более 80 лет после начала строительства, международный порядок, установленный США после 1945 года, сейчас разрушается 

- говорится в отчете. 

В отчете отмечается, что во многих западных обществах политические силы, предпочитающие разрушение реформам, набирают обороты. 

Руководствуясь возмущением и сожалением по поводу либерального курса, на который пошли их общества, они стремятся разрушить структуры, которые, по их мнению, мешают созданию более сильных и процветающих государств. Их деструктивные программы основываются на распространенном разочаровании деятельностью демократических институтов и общей потере доверия к значимым реформам и коррекции политического курса 

- отмечается в отчете.

Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы09.02.26, 20:49 • 3294 просмотра

Также отмечается, что во всех странах G7 лишь незначительная часть респондентов считает, что политика их правительства улучшит жизнь будущих поколений. 

Кроме того, отмечается, что отказ администрации США от основных элементов существующего международного порядка влияет на различные регионы мира и нарушает различные сферы политики. 

В то время, когда россия, кажется, восстанавливает тактическую инициативу на некоторых участках фронта с Украиной и усиливает свою гибридную военную кампанию по всей Европе, постепенное отступление Вашингтона, шаткая поддержка Украины и угрожающая риторика в отношении Гренландии усиливают ощущение опасности в Европе. Подход США к европейской безопасности сейчас воспринимается как нестабильный, колеблясь между заверениями, условностями и принуждением 

- добавляется в отчете. 

Напомним 

Европейский Союз готовится к неделе интенсивных дипломатических встреч, включая встречу министров обороны, экономический саммит и Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ожидается присутствие Президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Гренландия
Европейский Союз
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина