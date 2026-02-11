Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Киев • УНН
Платформа Glovo зафиксировала технический сбой, из-за которого некорректно списались чаевые для курьеров. Все излишне списанные средства будут возвращены пользователям.
В работе платформы Glovo был зафиксирован технический сбой, из-за которого была некорректно списана сумма чаевых для курьеров. Все излишне списанные средства будут возвращены пользователям в полном объеме. Об этом УНН сообщили в комментарии в компании Glovo.
В работе платформы Glovo был зафиксирован технический сбой, из-за которого у части пользователей в разных странах присутствия сервиса была некорректно списана сумма чаевых для курьеров.
В Glovo отметили, что приносят извинения за эту ситуацию и понимают возмущение пользователей.
Сейчас технические специалисты Glovo уже полностью устранили эту ошибку. Все излишне списанные средства будут возвращены пользователям в полном объеме
Контекст
Служба доставки Glovo автоматически списывала тысячи на "чаевые" за доставку. В частности, пользователи говорят, что служба списывает от 5 тыс. до 11 тыс. гривен "чаевых". В большинстве случаев техподдержка не отвечала, а банки отказывались отменять транзакцию. Некоторым клиентам "чаевые" возвращаются только по 1 тыс. гривен.