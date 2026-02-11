$43.090.06
Эксклюзив
19:42 • 1772 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
17:25 • 5816 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 8450 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 9588 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 12363 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 19862 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 16111 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 20114 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 32017 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24418 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть

Киев • УНН

 • 1764 просмотра

Платформа Glovo зафиксировала технический сбой, из-за которого некорректно списались чаевые для курьеров. Все излишне списанные средства будут возвращены пользователям.

Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть

В работе платформы Glovo был зафиксирован технический сбой, из-за которого была некорректно списана сумма чаевых для курьеров. Все излишне списанные средства будут возвращены пользователям в полном объеме. Об этом УНН сообщили в комментарии в компании Glovo.

В работе платформы Glovo был зафиксирован технический сбой, из-за которого у части пользователей в разных странах присутствия сервиса была некорректно списана сумма чаевых для курьеров.

- заявили в компании

В Glovo отметили, что приносят извинения за эту ситуацию и понимают возмущение пользователей.

Сейчас технические специалисты Glovo уже полностью устранили эту ошибку. Все излишне списанные средства будут возвращены пользователям в полном объеме

- добавили в компании.

Контекст

Служба доставки Glovo автоматически списывала тысячи на "чаевые" за доставку. В частности, пользователи говорят, что служба списывает от 5 тыс. до 11 тыс. гривен "чаевых". В большинстве случаев техподдержка не отвечала, а банки отказывались отменять транзакцию. Некоторым клиентам "чаевые" возвращаются только по 1 тыс. гривен.

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
Техника
Банковская карта