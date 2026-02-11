$43.090.06
51.250.13
16:28 • 1980 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 6456 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 14541 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 13790 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 17783 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 29183 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 23669 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 38055 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 38496 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 33975 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обурені

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Користувачі Glovo повідомляють про автоматичне списання тисяч гривень на "чайові". Техпідтримка не відповідає, а банки відмовляються скасовувати транзакції.

Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обурені

Служба доставки Glovo автоматично списує тисячі на "чайові" за доставку. Зокрема, користувачі кажуть, що служба списує від 5 тис. до 11 тис. гривень "чайових". У більшості випадків техпідтримка не відповідає, а банки відмовляються скасовувати транзакцію. Деяким "чайові" повертаються тільки по 1 тис. гривень, пише УНН

"Якого х*я? Glovo списує 5к курʼєру на чайові (яких не було в чеку перед оплатою). Підтримка: повертає тисячу і каже, що більше не може повернути. Як виявилось таких людей сьогодні дуже багато і гроші нікому повертати не збираються", - написала дівчина Анна. 

Вона опублікувала скріншоти, де показала замовлення на 6346 гривень, з яких 5175 гривень - чайові кур’єру. 

Анна також показали переписку із службою підтримки доставки. Зокрема, їй відповіли, що компанія не може повернути кошти, адже потрібно створити ще один банківський платіж, так як один вже створений і закритий. 

Зрештою, дівчині було повернуто лише 1171 гривню, "тому що з неї була списана неправильна сума". 

Також вона додала, що гроші можна повернути лише на бонусний рахунок. 

"На жаль, в даному випадку тільки один варіант повернення. Я дуже хочу вам допомогти, але це технічно неможливо повернути на карту. Мені дуже шкода, що сталася така ситуація", - відповіли дівчині у службі підтримки. 

Під постом у коментарях виявилося, що деякі користувачі служби доставки також платили чайові кур’єру, зокрема, і 11 тис. гривень. 

Однак, існують випадки, коли кошти все ж таки були повернуті, однак через те, що замовлення не було отримано. 

УНН звернувся за коментарем до компанії, проте наразі відповіді не отримав. 

Павло Башинський

