Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обурені

Служба доставки Glovo автоматично списує тисячі на "чайові" за доставку. Зокрема, користувачі кажуть, що служба списує від 5 тис. до 11 тис. гривень "чайових". У більшості випадків техпідтримка не відповідає, а банки відмовляються скасовувати транзакцію. Деяким "чайові" повертаються тільки по 1 тис. гривень, пише УНН.

"Якого х*я? Glovo списує 5к курʼєру на чайові (яких не було в чеку перед оплатою). Підтримка: повертає тисячу і каже, що більше не може повернути. Як виявилось таких людей сьогодні дуже багато і гроші нікому повертати не збираються", - написала дівчина Анна.

Вона опублікувала скріншоти, де показала замовлення на 6346 гривень, з яких 5175 гривень - чайові кур’єру.

Анна також показали переписку із службою підтримки доставки. Зокрема, їй відповіли, що компанія не може повернути кошти, адже потрібно створити ще один банківський платіж, так як один вже створений і закритий.

Зрештою, дівчині було повернуто лише 1171 гривню, "тому що з неї була списана неправильна сума".

Також вона додала, що гроші можна повернути лише на бонусний рахунок.

"На жаль, в даному випадку тільки один варіант повернення. Я дуже хочу вам допомогти, але це технічно неможливо повернути на карту. Мені дуже шкода, що сталася така ситуація", - відповіли дівчині у службі підтримки.

Під постом у коментарях виявилося, що деякі користувачі служби доставки також платили чайові кур’єру, зокрема, і 11 тис. гривень.

Однак, існують випадки, коли кошти все ж таки були повернуті, однак через те, що замовлення не було отримано.

УНН звернувся за коментарем до компанії, проте наразі відповіді не отримав.