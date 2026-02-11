$43.090.06
публикации
Эксклюзивы
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущены

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Пользователи Glovo сообщают об автоматическом списании тысяч гривен на "чаевые". Техподдержка не отвечает, а банки отказываются отменять транзакции.

Служба доставки Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку. В частности, пользователи говорят, что служба списывает от 5 тыс. до 11 тыс. гривен "чаевых". В большинстве случаев техподдержка не отвечает, а банки отказываются отменять транзакцию. Некоторым "чаевые" возвращаются только по 1 тыс. гривен, пишет УНН

"Какого х*я? Glovo списывает 5к курьеру на чаевые (которых не было в чеке перед оплатой). Поддержка: возвращает тысячу и говорит, что больше не может вернуть. Как оказалось таких людей сегодня очень много и деньги никому возвращать не собираются", - написала девушка Анна. 

Она опубликовала скриншоты, где показала заказ на 6346 гривен, из которых 5175 гривен - чаевые курьеру. 

Анна также показала переписку со службой поддержки доставки. В частности, ей ответили, что компания не может вернуть средства, ведь нужно создать еще один банковский платеж, так как один уже создан и закрыт. 

В конце концов, девушке было возвращено только 1171 гривну, "потому что с нее была списана неправильная сумма". 

Также она добавила, что деньги можно вернуть только на бонусный счет. 

"К сожалению, в данном случае только один вариант возврата. Я очень хочу вам помочь, но это технически невозможно вернуть на карту. Мне очень жаль, что произошла такая ситуация", - ответили девушке в службе поддержки. 

Под постом в комментариях оказалось, что некоторые пользователи службы доставки также платили чаевые курьеру, в частности, и 11 тыс. гривен. 

Однако, существуют случаи, когда средства все же были возвращены, однако из-за того, что заказ не был получен. 

УНН обратился за комментарием к компании, однако пока ответа не получил. 

Павел Башинский

Общество
Техника
Банковская карта
Социальная сеть