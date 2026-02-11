Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути

У роботі платформи Glovo було зафіксовано технічний збій через який було некоректно списано суму чайових для кур’єрів. Усі надлишково списані кошти будуть повернуті користувачам у повному обсязі. Про це УНН повідомили у коментарі у компанії Glovo.

У роботі платформи Glovo було зафіксовано технічний збій, через який у частини користувачів у різних країнах присутності сервісу було некоректно списано суму чайових для кур’єрів . - заявили у компанії

У Glovo зазначили, що перепрошують за цю ситуацію та розуміють обурення користувачів.

Наразі технічні спеціалісти Glovo вже повністю усунули цю помилку. Усі надлишково списані кошти будуть повернуті користувачам у повному обсязі - додали у компанії.

Контекст

Служба доставки Glovo автоматично списувала тисячі на "чайові" за доставку. Зокрема, користувачі кажуть, що служба списує від 5 тис. до 11 тис. гривень "чайових". У більшості випадків техпідтримка не відповідала, а банки відмовлялися скасовувати транзакцію. Деяким клієнтам "чайові" повертаються тільки по 1 тис. гривень.