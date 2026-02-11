$43.090.06
Ексклюзив
19:42 • 98 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
17:25 • 3330 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 6428 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 7642 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 11587 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 19017 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 15793 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 19861 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 31494 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24316 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 20679 перегляди
Рада дозволила відстрочку на рік для військових за "контрактом 18-24"11 лютого, 11:21 • 7644 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 11604 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 17141 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 6860 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 19017 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 17201 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 20729 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 31494 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 43898 перегляди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Село
Білорусь
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5716:53 • 3760 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 6978 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 11654 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 15688 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 31925 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Дипломатка

Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Платформа Glovo зафіксувала технічний збій, через який некоректно списалися чайові для кур'єрів. Усі надлишково списані кошти будуть повернуті користувачам.

Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути

У роботі платформи Glovo було зафіксовано технічний збій через який було некоректно списано суму чайових для кур’єрів. Усі надлишково списані кошти будуть повернуті користувачам у повному обсязі. Про це УНН повідомили у коментарі у компанії Glovo.

У роботі платформи Glovo було зафіксовано технічний збій, через який у частини користувачів у різних країнах присутності сервісу було некоректно списано суму чайових для кур’єрів .

- заявили у компанії

У Glovo зазначили, що перепрошують за цю ситуацію та розуміють обурення користувачів.

Наразі технічні спеціалісти Glovo вже повністю усунули цю помилку. Усі надлишково списані кошти будуть повернуті користувачам у повному обсязі 

- додали у компанії.

Контекст

Служба доставки Glovo автоматично списувала тисячі на "чайові" за доставку. Зокрема, користувачі кажуть, що служба списує від 5 тис. до 11 тис. гривень "чайових". У більшості випадків техпідтримка не відповідала, а банки відмовлялися скасовувати транзакцію. Деяким клієнтам "чайові" повертаються тільки по 1 тис. гривень.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Техніка
Банківська картка