От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандалов

11:56 • 1556 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
09:46 • 6726 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
09:00 • 15967 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 17765 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 33143 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 34625 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 31071 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 31555 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 25214 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
10 февраля, 15:55 • 20162 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Популярные новости
Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния11 февраля, 04:40 • 10330 просмотра
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море11 февраля, 05:23 • 13794 просмотра
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным11 февраля, 05:38 • 10226 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 13950 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo07:49 • 8956 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 16 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 5196 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
09:00 • 15967 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 35143 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 12:23 • 41736 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43 • 5140 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 27395 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 28996 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 28189 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 53595 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандалов

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В Украине разоблачили ряд громких медицинских скандалов, подорвавших доверие к системе здравоохранения. Среди них – дело "Доктора Пи", манипуляции с трансплантацией и обвинения медиков клиники "Odrex" в ненадлежащем исполнении обязанностей.

От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандалов

Украинская медицина долгое время оставалась закрытым сообществом, где внутренние ошибки скрывали за латынью, а корпоративная этика значила больше, чем закон. Однако годы вынесли на поверхность имена, которые превратили образ врача из спасителя в фигуранта криминальной хроники. Эти истории не просто перечень нарушений, это летопись того, как амбиции, жадность и чувство безнаказанности разрушают самое святое – право человека на жизнь и справедливость. О самых громких скандалах в медицинской сфере читайте в материале УНН. 

Хронология падения образа врача в глазах общества начинается с фигуры почти мифической – Андрея Слюсарчука, известного как "Доктор Пи". В начале 2010-х Украина завороженно наблюдала за "гением", который якобы помнил миллионы цифр и демонстрировал феноменальные способности в нейрохирургии.

Его приглашали на телеэфиры, ему аплодировали в университетских аудиториях, он получал государственные награды. Казалось, страна получила собственного медицинского вундеркинда.

Но за блестящим фасадом скрывалась пустота. Следствие установило: Слюсарчук не имел полноценного медицинского образования. Несмотря на это, он проводил сложные вмешательства и "лечил" пациентов. В 2014 году суд признал его виновным по факту незаконной врачебной деятельности и причастности к смерти двух пациентов: 50-летнего мужчины и трехлетнего ребенка. Речь шла о неосторожности, приведшей к фатальным последствиям. Также в приговоре фигурировали мошенничество и подделка документов.

Эта история стала шоком не только из-за масштаба обмана, а из-за масштаба молчания. Как система позволила самозванцу годами оперировать, выступать на государственном уровне и формировать имидж "суперврача"? Где были механизмы проверки дипломов, квалификации, допуска к практике?

Даже после приговоров и апелляций дело не исчезло из информационного поля: в 2024 году судебные решения по отдельным эпизодам снова вызвали волну дискуссий. Но независимо от юридических нюансов, "Доктор Пи" остался символом эпохи, в которой харизма оказалась убедительнее профессиональной лицензии.

После Слюсарчука общество научилось задавать вопросы. Однако доверие уже было надломлено.

Михаил Загрийчук: черная трансплантология

Когда казалось, что дно медицинской этики уже достигнуто, страну всколыхнул скандал в самой чувствительной сфере – трансплантологии. В 2024 году правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю министра здравоохранения Михаилу Загрийчуку и ряду других медиков. По версии следствия, речь шла о возможном вмешательстве в информационную систему трансплантации и манипуляциях с очередью на пересадку органов.

Трансплантация – это сфера, где пациент буквально живет от звонка до звонка. Где семьи соглашаются на посмертное донорство, веря, что система честна. Где каждый протокол – вопрос жизни и смерти.

После вручения подозрений Загрийчуку и его сообщникам, часть больниц фактически приостановила операции по посмертному донорству. Медики даже не подписывали документы, опасаясь уголовных рисков. Отрасль, которая годами боролась за доверие, оказалась в состоянии паралича. Пациенты, которые ждали сердце или почку, остались заложниками не только болезни, но и кризиса доверия.

После широкой медийной популярности этого кейса в сознании украинцев снова ожили легенды о "черных трансплантологах", и на этот раз они получили реальные фамилии.

Виталий Русаков и Марина Белоцерковская: врачи скандальной Odrex

Если история Слюсарчука была символом фальшивого гения, то "Дело Odrex" стало символом кризиса доверия к частной медицине. Толчком к публичному скандалу стала смерть в октябре 2024 года одесского бизнесмена и девелопера Аднана Кивана. Последние шесть месяцев жизни (с мая по октябрь 2024) он проходил лечение от онкологии именно в частной клинике "Одрекс".

После его смерти правоохранители сообщили о подозрении двум врачам: заведующему хирургическим отделением Виталию Русакову и врачу-онкологу Марине Белоцерковской. Им инкриминируют ч.1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Приморский районный суд Одессы продлил обоим врачам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Русаков также отстранен от должности заведующего хирургическим отделением. А Белоцерковская уволилась из Odrex и сейчас работает в столичной клинике Denis, где сейчас консультирует онкобольных "со скидкой" – вместо 3331 грн попасть на запись к скандальному онкологу можно за 2998 грн.

По данным Офиса Генерального прокурора, позиция следствия основывается на выводах комиссионной судебно-медицинской экспертизы. В сообщении говорится, что при оказании медицинской помощи пациенту врачи не обеспечили надлежащего реагирования на признаки осложнений и своевременное лечение. Также известно, что после оперативного вмешательства пациенту не была назначена обязательная послеоперационная антибактериальная терапия. Именно отсутствие своевременных антибиотиков могло способствовать развитию инфекционного процесса, который впоследствии перерос в сепсис. Кроме того, следствие проверяет информацию о проведении процедур, которые могли быть противопоказаны на фоне системного воспаления и тяжелого состояния пациента. В частности, речь идет о химиотерапии, которую назначала Марина Белоцерковская.

Это дело имеет еще и личное измерение. По информации журналистов, Русаков был давним другом семьи Киванов. Есть информация, что Киван при жизни делал Русакову ценные подарки: квартиру с ремонтом и новенький автомобиль Lexus. В то же время сам Русаков после смерти своего пациента заявлял, что якобы не имеет отношения к его лечению.

Татьяна Крупа: белый халат как инструмент торговли инвалидностью

Финальным аккордом в этой симфонии профессионального цинизма стало дело Татьяны Крупы – главы Хмельницкой МСЭК. Осенью 2024 года во время обысков правоохранители обнаружили у нее наличные на миллионы долларов. В публичном пространстве появились кадры пачек купюр, лежавших на кроватях, и видео, как часть денег выбрасывали прямо из окон.

По версии следствия, речь шла о незаконном обогащении и возможных манипуляциях с выводами об инвалидности. В военное время это звучало особенно цинично. Пока одни теряли здоровье на фронте, другие, по подозрению правоохранителей, могли "покупать" статус и "косить" от армии.

МСЭК – это система, которая определяет судьбу тысяч людей: пенсии, социальные выплаты, освобождение от службы. Когда она превращается в инструмент заработка, разрушается не только медицинская этика, у общества разрушается представление о справедливости.

Скандал вокруг Крупы стал катализатором для дискуссий о ликвидации или реформировании МСЭК. Но главное – он закрепил в массовом сознании образ врача как чиновника, торгующего решениями.

Возможно ли восстановление доверия к украинской медицине?

Эти истории – от фальшивого нейрохирурга до миллионерши из МСЭК – рисуют сложный и болезненный портрет украинской медицины. В каждой из них есть жертвы: конкретные пациенты, семьи, потерявшие близких, люди, ждавшие трансплантации, военные, для которых справка означала судьбу.

Когда пациент заходит в кабинет врача, он приносит с собой не только историю болезни, но и веру в профессионализм и честность. Каждый громкий скандал отнимает часть этой веры. Пока суды ставят точки в конкретных делах, обществу приходится отвечать на более сложный вопрос: сможет ли белый халат снова стать символом защиты, а не подозрения? Потому что медицина без доверия – это система без иммунитета.

Лилия Подоляк

