Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации

Страсти вокруг "шлема памяти" на Олимпиаде-2026 не утихают. После того, как скелетонист Владислав Гераскевич не захотел прислушаться к рекомендациям МОК о невозможности его выступления в вышеупомянутом шлеме, который чтит погибших украинских спортсменов, в Кортине-д’Ампеццо состоялась встреча представителей Международного олимпийского комитета с делегацией Национального олимпийского комитета Украины. Кроме того, на встрече был и сам Гераскевич. Стороны пытались прийти к общему знаменателю в сложившейся ситуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление НОК.

Позиция МОК

Представители Международного олимпийского комитета в очередной раз подчеркнули невозможность использования "шлема памяти" на соревнованиях как одного из элементов экипировки Владислава Гераскевича. При этом ему было предложено "альтернативное" решение вопроса. В частности, Владислав может использовать черную ленту для почтения памяти спортсменов. Кроме того, ему разрешено продемонстрировать шлем перед началом и после окончания заезда, а еще Владислав может демонстрировать его во время общения с медиа в микс-зоне.

Позиция НОК Украины и Владислава Гераскевича

Владислав Гераскевич не принимает условия МОК и заявил, что на Олимпиаде-2026 выступит исключительно в этом шлеме. НОК Украины выразил поддержку украинскому спортсмену и заявил, что будет отстаивать право украинских атлетов достойно чтить память погибших коллег.

Напомним

Международный олимпийский комитет разрешил украинскому скелетонисту и знаменосцу Владиславу Гераскевичу почтить память погибших атлетов, но не разрешил использовать для этого "шлем памяти" на XXV зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине.

Владислав Гераскевич, знаменосец зимних Олимпийских игр 2026, не считает запрет МОК оправданным. Он продолжит использовать шлем с изображением 24 погибших украинских спортсменов.

