16:28 • 2018 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 6548 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 14606 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 13824 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 17805 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 29213 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23673 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 38057 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 38504 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33982 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo11 февраля, 07:49 • 16830 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 13035 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 16924 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28 • 7624 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 13264 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Владислав Гераскевич не принимает условия МОК и заявил, что на Олимпиаде-2026 выступит исключительно в этом шлеме. НОК Украины выразил поддержку украинскому спортсмену и заявил, что будет отстаивать право украинских атлетов достойно чтить память погибших коллег.

Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации

Страсти вокруг "шлема памяти" на Олимпиаде-2026 не утихают. После того, как скелетонист Владислав Гераскевич не захотел прислушаться к рекомендациям МОК о невозможности его выступления в вышеупомянутом шлеме, который чтит погибших украинских спортсменов, в Кортине-д’Ампеццо состоялась встреча представителей Международного олимпийского комитета с делегацией Национального олимпийского комитета Украины. Кроме того, на встрече был и сам Гераскевич. Стороны пытались прийти к общему знаменателю в сложившейся ситуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление НОК.

Позиция МОК

 Представители Международного олимпийского комитета в очередной раз подчеркнули невозможность использования "шлема памяти" на соревнованиях как одного из элементов экипировки Владислава Гераскевича. При этом ему было предложено "альтернативное" решение вопроса. В частности, Владислав может использовать черную ленту для почтения памяти спортсменов. Кроме того, ему разрешено продемонстрировать шлем перед началом и после окончания заезда, а еще Владислав может демонстрировать его во время общения с медиа в микс-зоне.

МОК ответил украинскому скелетонисту по поводу "шлема памяти" на Олимпиаде-2026: что разрешили, а что запретили10.02.26, 17:05 • 10067 просмотров

Позиция НОК Украины и Владислава Гераскевича

Владислав Гераскевич не принимает условия МОК и заявил, что на Олимпиаде-2026 выступит исключительно в этом шлеме. НОК Украины выразил поддержку украинскому спортсмену и заявил, что будет отстаивать право украинских атлетов достойно чтить память погибших коллег.

Украинский скелетонист Гераскевич рискует дисквалификацией из-за "шлема памяти"11.02.26, 15:24 • 1822 просмотра

Напомним

Международный олимпийский комитет разрешил украинскому скелетонисту и знаменосцу Владиславу Гераскевичу почтить память погибших атлетов, но не разрешил использовать для этого "шлем памяти" на XXV зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине.

Владислав Гераскевич, знаменосец зимних Олимпийских игр 2026, не считает запрет МОК оправданным. Он продолжит использовать шлем с изображением 24 погибших украинских спортсменов.

"Вы не можете запретить память — мы все равно будем помнить": украинская саночница Смага поддержала скелетониста Гераскевича в конфликте с МОК10.02.26, 22:40 • 4950 просмотров

Станислав Кармазин

Спорт
Война в Украине
Милан