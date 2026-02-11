$43.090.06
17:25 • 580 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 902 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 3120 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 8660 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 16115 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 14746 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 18620 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 30059 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 23916 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 38233 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Владислав Гераскевич не приймає умови МОК та заявив, що на Олімпіаді-2026 виступить виключно у цьому шоломі. НОК України висловив підтримку українському спортсменові та заявив, що буде відстоювати право українських атлетів гідно вшановувати пам’ять загиблих колег.

Пристрасті довкола "щолома пам’яті" на Олімпіаді-2026 не вщухають. Після того, як скелетоніст Владислав Гераскевич не захотів дослухатися до рекомендацій МОК щодо неможливості його виступу у вище зазначеному шоломі, який вшановує загиблих українських спортсменів, у Кортіні-д’Ампеццо відбулася зустріч представників Міжнародного олімпійського комітету з делегацією Національного олімпійського комітету України. Крім того, на зустрічі був і сам Гераскевич. Сторони намагалися дійти спільного знаменника у ситуації, що склалася. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву НОК.

Позиція МОК

 Представники Міжнародного олімпійського комітету вкотре наголосили на неможливості використання "шолома пам’яті" на змаганнях як одного з елементів екіпірування Владислава Гераскевича. При цьому, йому було запропоновано "альтернативне" вирішення питання. Зокрема, Владислав може використати чорну стрічку для вшанування пам’яті спортсменів. Крім того, йому дозволено продемонструвати шолом перед початком та після закінчення заїзду, а ще Владислав може демонструвати його під час спілкування з медіа в міксзоні.

МОК відповів українському скелетоністу щодо "шолома пам’яті" на Олімпіаді - 2026 : що дозволили, а що заборонили 10.02.26, 17:05 • 10084 перегляди

Позиція НОК України та Владислава Гераскевича

Владислав Гераскевич не приймає умови МОК та заявив, що на Олімпіаді-2026 виступить виключно у цьому шоломі. НОК України висловив підтримку українському спортсменові та заявив, що буде відстоювати право українських атлетів гідно вшановувати пам’ять загиблих колег.

Український скелетоніст Гераскевич ризикує дискваліфікацією через "шолом пам’яті"11.02.26, 15:24 • 1946 переглядiв

Нагадаємо

Міжнародний олімпійський комітет дозволив українському скелетоністу і прапороносцеві Владиславу Гераскевичу вшанувати пам’ять загиблих атлетів, але не дозволив використовувати для цього "шолом пам’яті" на ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Владислав Гераскевич, прапороносець зимових Олімпійських ігор 2026, не вважає заборону МОК виправданою. Він продовжить використовувати шолом із зображенням 24 загиблих українських спортсменів.

“Ви не можете заборонити пам’ять - ми все одно будемо пам’ятати”: українська санкарка Смага підтримала скелетоніста Гераскевича у конфлікті з МОК10.02.26, 22:40 • 5004 перегляди

Станіслав Кармазін

