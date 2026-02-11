Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації

Пристрасті довкола "щолома пам’яті" на Олімпіаді-2026 не вщухають. Після того, як скелетоніст Владислав Гераскевич не захотів дослухатися до рекомендацій МОК щодо неможливості його виступу у вище зазначеному шоломі, який вшановує загиблих українських спортсменів, у Кортіні-д’Ампеццо відбулася зустріч представників Міжнародного олімпійського комітету з делегацією Національного олімпійського комітету України. Крім того, на зустрічі був і сам Гераскевич. Сторони намагалися дійти спільного знаменника у ситуації, що склалася. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву НОК.

Позиція МОК

Представники Міжнародного олімпійського комітету вкотре наголосили на неможливості використання "шолома пам’яті" на змаганнях як одного з елементів екіпірування Владислава Гераскевича. При цьому, йому було запропоновано "альтернативне" вирішення питання. Зокрема, Владислав може використати чорну стрічку для вшанування пам’яті спортсменів. Крім того, йому дозволено продемонструвати шолом перед початком та після закінчення заїзду, а ще Владислав може демонструвати його під час спілкування з медіа в міксзоні.

МОК відповів українському скелетоністу щодо "шолома пам’яті" на Олімпіаді - 2026 : що дозволили, а що заборонили

Позиція НОК України та Владислава Гераскевича

Владислав Гераскевич не приймає умови МОК та заявив, що на Олімпіаді-2026 виступить виключно у цьому шоломі. НОК України висловив підтримку українському спортсменові та заявив, що буде відстоювати право українських атлетів гідно вшановувати пам’ять загиблих колег.

Український скелетоніст Гераскевич ризикує дискваліфікацією через "шолом пам’яті"

Нагадаємо

Міжнародний олімпійський комітет дозволив українському скелетоністу і прапороносцеві Владиславу Гераскевичу вшанувати пам’ять загиблих атлетів, але не дозволив використовувати для цього "шолом пам’яті" на ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Владислав Гераскевич, прапороносець зимових Олімпійських ігор 2026, не вважає заборону МОК виправданою. Він продовжить використовувати шолом із зображенням 24 загиблих українських спортсменів.

“Ви не можете заборонити пам’ять - ми все одно будемо пам’ятати”: українська санкарка Смага підтримала скелетоніста Гераскевича у конфлікті з МОК