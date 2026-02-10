$43.030.02
20:12
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
17:38 • 6752 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 12280 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 12617 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 12758 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 16511 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 21517 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 15294 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 23487 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 17414 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

“Ви не можете заборонити пам’ять - ми все одно будемо пам’ятати”: українська санкарка Смага підтримала скелетоніста Гераскевича у конфлікті з МОК

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Українська санкарка Олена Смага підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича, якому МОК заборонив виступати в шоломі з фото загиблих спортсменів. Вона показала напис на руці "Пам'ять не є порушенням" під час змагань.

“Ви не можете заборонити пам’ять - ми все одно будемо пам’ятати”: українська санкарка Смага підтримала скелетоніста Гераскевича у конфлікті з МОК

Українська санкарка Олена Смага підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича у конфлікті з МОК, якому заборонили йому виступати у шоломі з фото загиблих українських спортсменів, показавши під час змагань в камеру напис на своїй руці "Пам'ять не є порушенням". Про це повідомляє НОК, передає УНН.

Я повністю не підтримую рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо "Шолома Пам’ті" Владислава Гераскевича, я з цим повністю не погоджуюся. Мені було незрозуміло, чи все ж зможе він виступати в тому шоломі, чи ні. Тож своїм жестом я хотіла підтримати Владислава. Я сказала про свою ідею тренеру, щоб він був у курсі, і ми разом погодили напис на моїй рукавичці. Я хотіла показати світові, що ніхто не може заборонити пам’ять, і ми все одно будемо пам’ятати 

- сказала Смага.

Вона також поділилася емоціями після дебюту на Олімпіаді. 

Це справжнє свято спорту - дуже дружня атмосфера, спортсмени з різних країн, усе добре організовано. Хоч спершу було трохи труднощів із добиранням та відчувався холод у помешканнях, та ми з усім упоралися. Загалом усе чудово, мені дуже тут подобається 

- зазначила Смага. 

Нагадаємо

Міжнародний олімпійський комітет дозволив українському скелетоністу і прапороносцеві Владиславу Гераскевичу вшанувати пам’ять загиблих атлетів, але не дозволив використовувати для цього "шолом пам’яті" на ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Владислав Гераскевич, прапороносець зимових Олімпійських ігор 2026, не вважає заборону МОК виправданою. Він продовжить використовувати шолом із зображенням 24 загиблих українських спортсменів.

Павло Башинський

Спорт
Війна в Україні
Мілан
Україна