“Ви не можете заборонити пам’ять - ми все одно будемо пам’ятати”: українська санкарка Смага підтримала скелетоніста Гераскевича у конфлікті з МОК

Українська санкарка Олена Смага підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича у конфлікті з МОК, якому заборонили йому виступати у шоломі з фото загиблих українських спортсменів, показавши під час змагань в камеру напис на своїй руці "Пам'ять не є порушенням". Про це повідомляє НОК, передає УНН.

Я повністю не підтримую рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо "Шолома Пам’ті" Владислава Гераскевича, я з цим повністю не погоджуюся. Мені було незрозуміло, чи все ж зможе він виступати в тому шоломі, чи ні. Тож своїм жестом я хотіла підтримати Владислава. Я сказала про свою ідею тренеру, щоб він був у курсі, і ми разом погодили напис на моїй рукавичці. Я хотіла показати світові, що ніхто не може заборонити пам’ять, і ми все одно будемо пам’ятати - сказала Смага.

Вона також поділилася емоціями після дебюту на Олімпіаді.

Це справжнє свято спорту - дуже дружня атмосфера, спортсмени з різних країн, усе добре організовано. Хоч спершу було трохи труднощів із добиранням та відчувався холод у помешканнях, та ми з усім упоралися. Загалом усе чудово, мені дуже тут подобається - зазначила Смага.

Нагадаємо

Міжнародний олімпійський комітет дозволив українському скелетоністу і прапороносцеві Владиславу Гераскевичу вшанувати пам’ять загиблих атлетів, але не дозволив використовувати для цього "шолом пам’яті" на ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Владислав Гераскевич, прапороносець зимових Олімпійських ігор 2026, не вважає заборону МОК виправданою. Він продовжить використовувати шолом із зображенням 24 загиблих українських спортсменів.