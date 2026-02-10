$43.030.02
"Вы не можете запретить память — мы все равно будем помнить": украинская саночница Смага поддержала скелетониста Гераскевича в конфликте с МОК

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Украинская саночница Елена Смага поддержала скелетониста Владислава Гераскевича, которому МОК запретил выступать в шлеме с фото погибших спортсменов. Она показала надпись на руке "Память не является нарушением" во время соревнований.

"Вы не можете запретить память — мы все равно будем помнить": украинская саночница Смага поддержала скелетониста Гераскевича в конфликте с МОК

Украинская саночница Елена Смага поддержала скелетониста Владислава Гераскевича в конфликте с МОК, которому запретили ему выступать в шлеме с фото погибших украинских спортсменов, показав во время соревнований в камеру надпись на своей руке "Память не является нарушением". Об этом сообщает НОК, передает УНН.

Я полностью не поддерживаю решение Международного олимпийского комитета относительно "Шлема Памяти" Владислава Гераскевича, я с этим полностью не согласна. Мне было непонятно, сможет ли он выступать в том шлеме или нет. Поэтому своим жестом я хотела поддержать Владислава. Я сказала о своей идее тренеру, чтобы он был в курсе, и мы вместе согласовали надпись на моей перчатке. Я хотела показать миру, что никто не может запретить память, и мы все равно будем помнить 

- сказала Смага.

Она также поделилась эмоциями после дебюта на Олимпиаде. 

Это настоящий праздник спорта - очень дружественная атмосфера, спортсмены из разных стран, все хорошо организовано. Хотя сначала было немного трудностей с добиранием и чувствовался холод в помещениях, но мы со всем справились. В целом все отлично, мне очень здесь нравится 

- отметила Смага. 

Напомним

Международный олимпийский комитет разрешил украинскому скелетонисту и знаменосцу Владиславу Гераскевичу почтить память погибших атлетов, но не разрешил использовать для этого "шлем памяти" на ХХV зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине.

Владислав Гераскевич, знаменосец зимних Олимпийских игр 2026, не считает запрет МОК оправданным. Он продолжит использовать шлем с изображением 24 погибших украинских спортсменов.

Павел Башинский

