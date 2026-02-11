$43.090.06
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 10479 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 19662 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 19861 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 35076 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 35995 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 31993 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 31987 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 25471 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 20363 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 19669 перегляди
Український скелетоніст Гераскевич ризикує дискваліфікацією через "шолом пам’яті"

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Український скелетоніст Владислав Гераскевич продовжує використовувати шолом із зображеннями загиблих спортсменів, незважаючи на попередження МОК. Міжнародний олімпійський комітет заявляє про порушення правил щодо політичних меседжів на Олімпійських іграх.

Український скелетоніст Гераскевич ризикує дискваліфікацією через "шолом пам’яті"

Український спортсмен зі скелетону Владислав Гераскевич продовжує використовувати шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів, незважаючи на попередження від Міжнародного олімпійського комітету про порушення правил, які стосуються політичних меседжів на Олімпійських Іграх. Відтак, МОК не припиняє попереджати Гераскевича про наслідки, які можуть виникнути через його позицію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

У МОК раніше закликали скелетоніста відмовитися від "шолома пам’яті" перед першими заїздами, але 27-річний спортсмен відхилив цю умову і використав вище згаданий шолом у вівторок під час тренування.

Я використовував його на всіх тренуваннях. Я використав сьогодні, використаю завтра і на день змагань. Я щиро вірю, що ми не порушили жодних законів та правил

- наголошував спортсмен.

Як повідомляє джерело, представник МОК Марк Адамс заявив наступне:

Ми зв’яжемося зі спортсменом сьогодні, наголосимо на багатьох можливостях, які він має, щоб висловити свій біль. Як ми вже обговорювали, він може робити це в соціальних мережах, на пресконференціях, у змішаній зоні. Ми намагатимемося переконати його. Ми дійсно хочемо, щоб він змагався. Це дуже важливо. Інструкції для спортсменів опубліковані онлайн, вони були погоджені 4,5 тисячами атлетів і багатьма комісіями спортсменів. Самі спортсмени цього хочуть: вони бажають, щоб конкретний момент на полі був вільним від будь-яких відволікаючих факторів. Він може і ми його заохочуємо висловлювати свій біль. Ми відчуваємо його біль. Але зрештою, хочу бути відвертим: важливий не сам меседж, а місце, де він демонструється

- йдеться в заяві.

Адамс також висловився щодо можливої дискваліфікації Гераскевича. Він заявив, що встановлені правила будуть дотримані.

Не вважаю корисним розглядати гіпотетичні сценарії, особливо коли ми намагаємося домовитися, щоб він брав участь. Але правила є, їх треба дотримуватися. Ці правила погоджені самими спортсменами і вони будуть дотримані

- резюмував представник МОК.

Варто відзначити, що попри позаспортивні моменти, Влад показує хороший результат на тренуваннях. Зокрема, у вівторок він фінішував другим, а у понеділок третім.

Нагадаємо

Українська санкарка Олена Смага підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича, якому МОК заборонив виступати в шоломі з фото загиблих спортсменів. Вона показала напис на руці "Пам'ять не є порушенням" під час змагань.

Станіслав Кармазін

СпортНовини Світу
