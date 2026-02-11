Український скелетоніст Гераскевич ризикує дискваліфікацією через "шолом пам’яті"

Український спортсмен зі скелетону Владислав Гераскевич продовжує використовувати шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів, незважаючи на попередження від Міжнародного олімпійського комітету про порушення правил, які стосуються політичних меседжів на Олімпійських Іграх. Відтак, МОК не припиняє попереджати Гераскевича про наслідки, які можуть виникнути через його позицію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

У МОК раніше закликали скелетоніста відмовитися від "шолома пам’яті" перед першими заїздами, але 27-річний спортсмен відхилив цю умову і використав вище згаданий шолом у вівторок під час тренування.

Як повідомляє джерело, представник МОК Марк Адамс заявив наступне:

Ми зв’яжемося зі спортсменом сьогодні, наголосимо на багатьох можливостях, які він має, щоб висловити свій біль. Як ми вже обговорювали, він може робити це в соціальних мережах, на пресконференціях, у змішаній зоні. Ми намагатимемося переконати його. Ми дійсно хочемо, щоб він змагався. Це дуже важливо. Інструкції для спортсменів опубліковані онлайн, вони були погоджені 4,5 тисячами атлетів і багатьма комісіями спортсменів. Самі спортсмени цього хочуть: вони бажають, щоб конкретний момент на полі був вільним від будь-яких відволікаючих факторів. Він може і ми його заохочуємо висловлювати свій біль. Ми відчуваємо його біль. Але зрештою, хочу бути відвертим: важливий не сам меседж, а місце, де він демонструється