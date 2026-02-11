Український скелетоніст Гераскевич ризикує дискваліфікацією через "шолом пам’яті"
Київ • УНН
Український скелетоніст Владислав Гераскевич продовжує використовувати шолом із зображеннями загиблих спортсменів, незважаючи на попередження МОК. Міжнародний олімпійський комітет заявляє про порушення правил щодо політичних меседжів на Олімпійських іграх.
Український спортсмен зі скелетону Владислав Гераскевич продовжує використовувати шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів, незважаючи на попередження від Міжнародного олімпійського комітету про порушення правил, які стосуються політичних меседжів на Олімпійських Іграх. Відтак, МОК не припиняє попереджати Гераскевича про наслідки, які можуть виникнути через його позицію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
У МОК раніше закликали скелетоніста відмовитися від "шолома пам’яті" перед першими заїздами, але 27-річний спортсмен відхилив цю умову і використав вище згаданий шолом у вівторок під час тренування.
Я використовував його на всіх тренуваннях. Я використав сьогодні, використаю завтра і на день змагань. Я щиро вірю, що ми не порушили жодних законів та правил
Як повідомляє джерело, представник МОК Марк Адамс заявив наступне:
Ми зв’яжемося зі спортсменом сьогодні, наголосимо на багатьох можливостях, які він має, щоб висловити свій біль. Як ми вже обговорювали, він може робити це в соціальних мережах, на пресконференціях, у змішаній зоні. Ми намагатимемося переконати його. Ми дійсно хочемо, щоб він змагався. Це дуже важливо. Інструкції для спортсменів опубліковані онлайн, вони були погоджені 4,5 тисячами атлетів і багатьма комісіями спортсменів. Самі спортсмени цього хочуть: вони бажають, щоб конкретний момент на полі був вільним від будь-яких відволікаючих факторів. Він може і ми його заохочуємо висловлювати свій біль. Ми відчуваємо його біль. Але зрештою, хочу бути відвертим: важливий не сам меседж, а місце, де він демонструється
Адамс також висловився щодо можливої дискваліфікації Гераскевича. Він заявив, що встановлені правила будуть дотримані.
Не вважаю корисним розглядати гіпотетичні сценарії, особливо коли ми намагаємося домовитися, щоб він брав участь. Але правила є, їх треба дотримуватися. Ці правила погоджені самими спортсменами і вони будуть дотримані
Варто відзначити, що попри позаспортивні моменти, Влад показує хороший результат на тренуваннях. Зокрема, у вівторок він фінішував другим, а у понеділок третім.
Нагадаємо
Українська санкарка Олена Смага підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича, якому МОК заборонив виступати в шоломі з фото загиблих спортсменів. Вона показала напис на руці "Пам'ять не є порушенням" під час змагань.