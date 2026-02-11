Украинский скелетонист Гераскевич рискует дисквалификацией из-за "шлема памяти"
Киев • УНН
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич продолжает использовать шлем с изображениями погибших спортсменов, несмотря на предупреждение МОК. Международный олимпийский комитет заявляет о нарушении правил относительно политических месседжей на Олимпийских играх.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич продолжает использовать шлем с изображениями погибших украинских спортсменов, несмотря на предупреждения Международного олимпийского комитета о нарушении правил, касающихся политических посланий на Олимпийских Играх. Таким образом, МОК не прекращает предупреждать Гераскевича о последствиях, которые могут возникнуть из-за его позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Подробности
В МОК ранее призывали скелетониста отказаться от "шлема памяти" перед первыми заездами, но 27-летний спортсмен отклонил это условие и использовал вышеупомянутый шлем во вторник во время тренировки.
Я использовал его на всех тренировках. Я использовал сегодня, использую завтра и в день соревнований. Я искренне верю, что мы не нарушили никаких законов и правил
Как сообщает источник, представитель МОК Марк Адамс заявил следующее:
Мы свяжемся со спортсменом сегодня, подчеркнем многие возможности, которые у него есть, чтобы выразить свою боль. Как мы уже обсуждали, он может делать это в социальных сетях, на пресс-конференциях, в смешанной зоне. Мы будем стараться убедить его. Мы действительно хотим, чтобы он соревновался. Это очень важно. Инструкции для спортсменов опубликованы онлайн, они были согласованы 4,5 тысячами атлетов и многими комиссиями спортсменов. Сами спортсмены этого хотят: они желают, чтобы конкретный момент на поле был свободен от любых отвлекающих факторов. Он может и мы его поощряем выражать свою боль. Мы чувствуем его боль. Но в конечном итоге, хочу быть откровенным: важен не сам месседж, а место, где он демонстрируется
Адамс также высказался относительно возможной дисквалификации Гераскевича. Он заявил, что установленные правила будут соблюдены.
Не считаю полезным рассматривать гипотетические сценарии, особенно когда мы пытаемся договориться, чтобы он участвовал. Но правила есть, их надо соблюдать. Эти правила согласованы самими спортсменами и они будут соблюдены
Стоит отметить, что несмотря на внеспортивные моменты, Влад показывает хороший результат на тренировках. В частности, во вторник он финишировал вторым, а в понедельник третьим.
Напомним
Украинская саночница Елена Смага поддержала скелетониста Владислава Гераскевича, которому МОК запретил выступать в шлеме с фото погибших спортсменов. Она показала надпись на руке "Память не является нарушением" во время соревнований.