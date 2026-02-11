$43.090.06
11:56 • 4356 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 11191 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 20563 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 20403 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 35579 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 36345 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32257 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32088 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 25560 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 20423 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
публикации
Эксклюзивы
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 20563 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 37356 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 43958 просмотра
Украинский скелетонист Гераскевич рискует дисквалификацией из-за "шлема памяти"

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич продолжает использовать шлем с изображениями погибших спортсменов, несмотря на предупреждение МОК. Международный олимпийский комитет заявляет о нарушении правил относительно политических месседжей на Олимпийских играх.

Украинский скелетонист Гераскевич рискует дисквалификацией из-за "шлема памяти"

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич продолжает использовать шлем с изображениями погибших украинских спортсменов, несмотря на предупреждения Международного олимпийского комитета о нарушении правил, касающихся политических посланий на Олимпийских Играх. Таким образом, МОК не прекращает предупреждать Гераскевича о последствиях, которые могут возникнуть из-за его позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Подробности

В МОК ранее призывали скелетониста отказаться от "шлема памяти" перед первыми заездами, но 27-летний спортсмен отклонил это условие и использовал вышеупомянутый шлем во вторник во время тренировки.

Я использовал его на всех тренировках. Я использовал сегодня, использую завтра и в день соревнований. Я искренне верю, что мы не нарушили никаких законов и правил

- подчеркивал спортсмен.

Как сообщает источник, представитель МОК Марк Адамс заявил следующее:

Мы свяжемся со спортсменом сегодня, подчеркнем многие возможности, которые у него есть, чтобы выразить свою боль. Как мы уже обсуждали, он может делать это в социальных сетях, на пресс-конференциях, в смешанной зоне. Мы будем стараться убедить его. Мы действительно хотим, чтобы он соревновался. Это очень важно. Инструкции для спортсменов опубликованы онлайн, они были согласованы 4,5 тысячами атлетов и многими комиссиями спортсменов. Сами спортсмены этого хотят: они желают, чтобы конкретный момент на поле был свободен от любых отвлекающих факторов. Он может и мы его поощряем выражать свою боль. Мы чувствуем его боль. Но в конечном итоге, хочу быть откровенным: важен не сам месседж, а место, где он демонстрируется

- говорится в заявлении.

Адамс также высказался относительно возможной дисквалификации Гераскевича. Он заявил, что установленные правила будут соблюдены.

Не считаю полезным рассматривать гипотетические сценарии, особенно когда мы пытаемся договориться, чтобы он участвовал. Но правила есть, их надо соблюдать. Эти правила согласованы самими спортсменами и они будут соблюдены

- резюмировал представитель МОК.

Стоит отметить, что несмотря на внеспортивные моменты, Влад показывает хороший результат на тренировках. В частности, во вторник он финишировал вторым, а в понедельник третьим.

Напомним

Украинская саночница Елена Смага поддержала скелетониста Владислава Гераскевича, которому МОК запретил выступать в шлеме с фото погибших спортсменов. Она показала надпись на руке "Память не является нарушением" во время соревнований.

Станислав Кармазин

Война в Украине