Украинский скелетонист Гераскевич рискует дисквалификацией из-за "шлема памяти"

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич продолжает использовать шлем с изображениями погибших украинских спортсменов, несмотря на предупреждения Международного олимпийского комитета о нарушении правил, касающихся политических посланий на Олимпийских Играх. Таким образом, МОК не прекращает предупреждать Гераскевича о последствиях, которые могут возникнуть из-за его позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

В МОК ранее призывали скелетониста отказаться от "шлема памяти" перед первыми заездами, но 27-летний спортсмен отклонил это условие и использовал вышеупомянутый шлем во вторник во время тренировки.

Как сообщает источник, представитель МОК Марк Адамс заявил следующее:

Мы свяжемся со спортсменом сегодня, подчеркнем многие возможности, которые у него есть, чтобы выразить свою боль. Как мы уже обсуждали, он может делать это в социальных сетях, на пресс-конференциях, в смешанной зоне. Мы будем стараться убедить его. Мы действительно хотим, чтобы он соревновался. Это очень важно. Инструкции для спортсменов опубликованы онлайн, они были согласованы 4,5 тысячами атлетов и многими комиссиями спортсменов. Сами спортсмены этого хотят: они желают, чтобы конкретный момент на поле был свободен от любых отвлекающих факторов. Он может и мы его поощряем выражать свою боль. Мы чувствуем его боль. Но в конечном итоге, хочу быть откровенным: важен не сам месседж, а место, где он демонстрируется