Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны

Министерство обороны не имеет правовых оснований и намерений для пересмотра решения о предоставлении средств семье военнослужащего Назара Далецкого, а также не намерено побуждать к возвращению их государству. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передает УНН.

Что произошло

5 февраля 2026 года в Украину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий, который с сентября 2022 года считался погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.

В публичном пространстве появились заявления о якобы возможности обязательства семьи вернуть полученные государственные выплаты в связи с гибелью военного.

Семья Назара Далецкого не должна возвращать выплаты

Все причитающиеся выплаты семье защитника были осуществлены в соответствии с действующим законодательством Украины и на основании официально установленных на тот момент обстоятельств. По состоянию на сегодня у Минобороны отсутствуют правовые основания для пересмотра принятого решения или побуждения семьи к возвращению полученных средств - говорится в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что эта ситуация является уникальной и содержит правовую коллизию, которая требует максимально деликатного и взвешенного подхода. Обстоятельства установления факта смерти военнослужащего требуют дополнительного изучения.

Минобороны продолжает следить за развитием ситуации до полного выяснения всех обстоятельств и деталей.

Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец

Напомним

5 февраля во время обмена военнопленными вернули Назара Далецкого из 24-й ОМБр, которого с сентября 2022 года считали погибшим. Информацию о его выживании подтверждали другие освобожденные из плена бойцы.

Как сообщил представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный, родственников военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Назара Далецкого, которого ранее считали погибшим и похоронили, обяжут вернуть государству единовременную денежную помощь, выплаченную в связи с его смертью.