Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
публикации
Эксклюзивы
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны

Киев • УНН

Министерство обороны не намерено пересматривать решение о выплатах семье Назара Далецкого, который вернулся из плена после того, как его считали погибшим. Все выплаты были осуществлены в соответствии с действующим законодательством.

Министерство обороны не имеет правовых оснований и намерений для пересмотра решения о предоставлении средств семье военнослужащего Назара Далецкого, а также не намерено побуждать к возвращению их государству. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передает УНН.

Что произошло

5 февраля 2026 года в Украину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий, который с сентября 2022 года считался погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.

В публичном пространстве появились заявления о якобы возможности обязательства семьи вернуть полученные государственные выплаты в связи с гибелью военного.

Семья Назара Далецкого не должна возвращать выплаты

Все причитающиеся выплаты семье защитника были осуществлены в соответствии с действующим законодательством Украины и на основании официально установленных на тот момент обстоятельств. По состоянию на сегодня у Минобороны отсутствуют правовые основания для пересмотра принятого решения или побуждения семьи к возвращению полученных средств 

- говорится в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что эта ситуация является уникальной и содержит правовую коллизию, которая требует максимально деликатного и взвешенного подхода. Обстоятельства установления факта смерти военнослужащего требуют дополнительного изучения.

Минобороны продолжает следить за развитием ситуации до полного выяснения всех обстоятельств и деталей.

Напомним 

5 февраля во время обмена военнопленными вернули Назара Далецкого из 24-й ОМБр, которого с сентября 2022 года считали погибшим. Информацию о его выживании подтверждали другие освобожденные из плена бойцы.

Как сообщил представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный, родственников военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Назара Далецкого, которого ранее считали погибшим и похоронили, обяжут вернуть государству единовременную денежную помощь, выплаченную в связи с его смертью.

Антонина Туманова

Гражданский кодекс Украины
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Украина