Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
Київ • УНН
Міністерство оборони не має наміру переглядати рішення щодо виплат родині Назара Далецького, який повернувся з полону після того, як його вважали загиблим. Усі виплати були здійснені відповідно до чинного законодавства.
Міністерство оборони не має правових підстав та намірів для перегляду рішення щодо надання коштів родині військовослужбовця Назара Далецького, а також не має наміру спонукати до повернення їх державі. Про це йдеться в офіційній заяві відомства, передає УНН.
Що сталося
5 лютого 2026 року в Україну з російського полону повернувся військовослужбовець Назар Далецький, який із вересня 2022 року вважався загиблим. У 2023 році відбулася процедура поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи.
У публічному просторі з’явилися заяви про нібито можливість зобов’язання родини повернути отримані державні виплати у зв’язку із загибеллю військового.
Родина Назара Далецького не має повертати виплати
Усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до чинного законодавства України та на підставі офіційно встановлених на той момент обставин. Станом на сьогодні у Міноборони відсутні правові підстави для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих коштів
У Міноборони наголосили, що ця ситуація є унікальною та містить правову колізію, яка потребує максимально делікатного і зваженого підходу. Обставини встановлення факту смерті військовослужбовця потребують додаткового вивчення.
Міноборони продовжує стежити за розвитком ситуації до повного з’ясування всіх обставин та деталей.
Нагадаємо
5 лютого під час обміну військовополоненими повернули Назара Далецького з 24-ї ОМБр, якого з вересня 2022 року вважали загиблим. Інформацію про його виживання підтверджували інші звільнені з полону бійці.
Як повідомив представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний, родичів військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Назара Далецького, якого раніше вважали загиблим і поховали, зобов’яжуть повернути державі одноразову грошову допомогу, виплачену у зв’язку з його смертю.