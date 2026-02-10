$43.030.02
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Омбудсмен зазначив, що надіслав запити до низки державних структур, зокрема міністерств оборони та охорони здоров'я щодо того, як могло так статися, що було проведена помилкова експертиза ДНК.

Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про те, що наразі в Україні відсутній механізм повернення коштів, виплачених родині коштів за бійця, який вважався загиблим, але згодом повернувся з полону. Про це Лубінець заявив в ефірі телемарафону, передає УНН

У нас перший подібний випадок, коли людина була визнана загиблою, причому через процедуру співпадіння ДНК-тесту. Були передані останки тіла родині для поховання. Коли я вперше отримав від російської сторони підтвердження, що Назар живий, то ми одразу почали перевіряти інформацію, і вже на тому етапі ми почали розбиратися, як взагалі могло таке статися. Ми вирішили дочекатися, коли Назар повернеться з полону в Україну, щоб розпочинати юридичні моменти 

- сказав Лубінець. 

Він зазначив, що надіслав запити до низки державних структур, зокрема міністерств оборони та охорони здоров'я щодо того, як могло так статися, що було проведена помилкова експертиза ДНК. 

Ніхто на даний час, на мій погляд, не може приймати рішення щодо повернення чи не повернення коштів. Тут головне зробити так, щоб права нашого героя, який перебував у російських в’язницях, щоб права його не були порушені, і права його родини так само. Ми чекаємо всі юридичні відповіді від державних органів. Я розумію, що це буде не проста історія, але десь у робочому режимі з міністром оборони будемо окремо обговорювати це питання, і знаходити те рішення, яке буде направлене на захист прав нашого героя. Ніхто на даний момент взагалі не може ухвалити рішення юридичного характеру, пов’язане з виплатами 

- додав Лубінець. 

Він також зауважив на необхідність ексгумації тіла, похованого замість Далецького та проведенні додаткових експертиз.

Нагадаємо 

5 лютого під час обміну військовополоненими повернули Назара Далецького з 24-ї ОМБр, якого з вересня 2022 року вважали загиблим. Інформацію про його виживання підтверджували інші звільнені з полону бійці.

Як повідомив представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний, родичів військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Назара Далецького, якого раніше вважали загиблим і поховали, зобов’яжуть повернути державі одноразову грошову допомогу, виплачену у зв’язку з його смертю.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Державний бюджет
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Україна