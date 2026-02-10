$43.030.02
51.120.36
ukenru
17:08 • 314 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 1208 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 3688 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08 • 11227 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 16168 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 13315 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 18903 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 16540 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 26713 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 35245 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в НАТО опроверг установление Вашингтоном дедлайна для мирных переговоров после слов Зеленского10 февраля, 08:13 • 10482 просмотра
Запрет Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображением убитых спортсменов: реакция НОК Украины не заставила себя ждатьPhoto10 февраля, 08:41 • 8288 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo10 февраля, 08:49 • 19198 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 14532 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto13:55 • 8972 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto13:55 • 9188 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
12:23 • 18903 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 14640 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 35734 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 43681 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Алексей Гончаренко
Дональд Трамп
Павел Дуров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Милан
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 18416 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 20135 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 20111 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 46179 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 48086 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Facebook

Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Омбудсмен отметил, что направил запросы в ряд государственных структур, в частности министерства обороны и здравоохранения относительно того, как могло так случиться, что была проведена ошибочная экспертиза ДНК.

Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о том, что сейчас в Украине отсутствует механизм возврата средств, выплаченных семье за бойца, который считался погибшим, но впоследствии вернулся из плена. Об этом Лубинец заявил в эфире телемарафона, передает УНН

У нас первый подобный случай, когда человек был признан погибшим, причем через процедуру совпадения ДНК-теста. Были переданы останки тела семье для захоронения. Когда я впервые получил от российской стороны подтверждение, что Назар жив, то мы сразу начали проверять информацию, и уже на том этапе мы начали разбираться, как вообще могло такое произойти. Мы решили дождаться, когда Назар вернется из плена в Украину, чтобы начинать юридические моменты 

- сказал Лубинец. 

Он отметил, что направил запросы в ряд государственных структур, в частности министерств обороны и здравоохранения относительно того, как могло так произойти, что была проведена ошибочная экспертиза ДНК. 

Никто в настоящее время, на мой взгляд, не может принимать решения о возврате или не возврате средств. Здесь главное сделать так, чтобы права нашего героя, который находился в российских тюрьмах, чтобы права его не были нарушены, и права его семьи так же. Мы ждем все юридические ответы от государственных органов. Я понимаю, что это будет не простая история, но где-то в рабочем режиме с министром обороны будем отдельно обсуждать этот вопрос, и находить то решение, которое будет направлено на защиту прав нашего героя. Никто на данный момент вообще не может принять решение юридического характера, связанное с выплатами 

- добавил Лубинец. 

Он также отметил необходимость эксгумации тела, похороненного вместо Далецкого и проведении дополнительных экспертиз.

Напомним 

5 февраля во время обмена военнопленными вернули Назара Далецкого из 24-й ОМБр, которого с сентября 2022 года считали погибшим. Информацию о его выживании подтверждали другие освобожденные из плена бойцы.

Как сообщил представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подвирный, родственников военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Назара Далецкого, которого ранее считали погибшим и похоронили, обяжут вернуть государству одноразовую денежную помощь, выплаченную в связи с его смертью.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Государственный бюджет
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Украина