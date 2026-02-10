Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о том, что сейчас в Украине отсутствует механизм возврата средств, выплаченных семье за бойца, который считался погибшим, но впоследствии вернулся из плена. Об этом Лубинец заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

У нас первый подобный случай, когда человек был признан погибшим, причем через процедуру совпадения ДНК-теста. Были переданы останки тела семье для захоронения. Когда я впервые получил от российской стороны подтверждение, что Назар жив, то мы сразу начали проверять информацию, и уже на том этапе мы начали разбираться, как вообще могло такое произойти. Мы решили дождаться, когда Назар вернется из плена в Украину, чтобы начинать юридические моменты - сказал Лубинец.

Он отметил, что направил запросы в ряд государственных структур, в частности министерств обороны и здравоохранения относительно того, как могло так произойти, что была проведена ошибочная экспертиза ДНК.

Никто в настоящее время, на мой взгляд, не может принимать решения о возврате или не возврате средств. Здесь главное сделать так, чтобы права нашего героя, который находился в российских тюрьмах, чтобы права его не были нарушены, и права его семьи так же. Мы ждем все юридические ответы от государственных органов. Я понимаю, что это будет не простая история, но где-то в рабочем режиме с министром обороны будем отдельно обсуждать этот вопрос, и находить то решение, которое будет направлено на защиту прав нашего героя. Никто на данный момент вообще не может принять решение юридического характера, связанное с выплатами - добавил Лубинец.

Он также отметил необходимость эксгумации тела, похороненного вместо Далецкого и проведении дополнительных экспертиз.

Напомним

5 февраля во время обмена военнопленными вернули Назара Далецкого из 24-й ОМБр, которого с сентября 2022 года считали погибшим. Информацию о его выживании подтверждали другие освобожденные из плена бойцы.

Как сообщил представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подвирный, родственников военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Назара Далецкого, которого ранее считали погибшим и похоронили, обяжут вернуть государству одноразовую денежную помощь, выплаченную в связи с его смертью.