Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
12:43 • 1020 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
12:23 • 3538 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
09:19 • 11221 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 23207 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 32500 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 29627 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27175 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 22719 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
9 лютого, 16:18 • 19949 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
12:23 • 3542 перегляди
Родину бійця, який повернувся з полону, зобов’яжуть повернути виплати за його "загибель"

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Родичі Назара Далецького, якого вважали загиблим і поховали, мають повернути державі 15 мільйонів гривень допомоги. Військовий виявився живим і повернувся з полону, що створює безпрецедентну юридичну ситуацію.

Родину бійця, який повернувся з полону, зобов’яжуть повернути виплати за його "загибель"

Родичів військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Назара Далецького, якого раніше вважали загиблим і поховали, зобов’яжуть повернути державі одноразову грошову допомогу, виплачену у зв’язку з його смертю. Про це на засіданні сесії Львівської обласної ради повідомив представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний, передає УНН.

Деталі

За його словами, йдеться про виплату у розмірі 15 мільйонів гривень, яку родина отримала після офіційного підтвердження загибелі військового на підставі результатів ДНК-експертизи.

Тарас Подвірний зазначив, що з юридичної точки зору держава має право вимагати повернення коштів, оскільки військовий виявився живим і був звільнений з російського полону під час останнього обміну. Водночас він підкреслив, що ця ситуація є безпрецедентною і потребує окремого правового врегулювання.

За словами представника омбудсмена, буде з’ясовуватися, хто і на якому етапі припустився помилки, адже ДНК-експертиза вважається одним із найточніших методів ідентифікації. Він також наголосив, що для родини найважливішим є повернення сина додому, а не отримані кошти.

Назар Далецький, 46-річний житель села Великий Дорошів на Львівщині, вважався зниклим безвісти з травня 2022 року. У вересні того ж року місцева влада повідомила про його загибель, а в громаді відбувся похорон. У травні 2023 року родині офіційно повідомили, що за результатами ДНК-експертизи встановлено загибель військового зі збігом 99,9%.

5 лютого під час чергового обміну полоненими Назар Далецький повернувся в Україну. Його мати розповідала, що тіло, яке передали для поховання, родині не показували, а про ідентифікацію сина повідомили лише на підставі експертизи.

Наразі питання повернення виплачених коштів і відповідальності за помилкову ідентифікацію перебуває на стадії юридичного опрацювання.

Нагадаємо

5 лютого під час обміну військовополоненими повернули Назара Далецького з 24-ї ОМБр, якого з вересня 2022 року вважали загиблим. Інформацію про його виживання підтверджували інші звільнені з полону бійці.

Андрій Тимощенков

