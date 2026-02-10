Родину бійця, який повернувся з полону, зобов’яжуть повернути виплати за його "загибель"

Родичів військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Назара Далецького, якого раніше вважали загиблим і поховали, зобов’яжуть повернути державі одноразову грошову допомогу, виплачену у зв’язку з його смертю. Про це на засіданні сесії Львівської обласної ради повідомив представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний, передає УНН.

Деталі

За його словами, йдеться про виплату у розмірі 15 мільйонів гривень, яку родина отримала після офіційного підтвердження загибелі військового на підставі результатів ДНК-експертизи.

Тарас Подвірний зазначив, що з юридичної точки зору держава має право вимагати повернення коштів, оскільки військовий виявився живим і був звільнений з російського полону під час останнього обміну. Водночас він підкреслив, що ця ситуація є безпрецедентною і потребує окремого правового врегулювання.

За словами представника омбудсмена, буде з’ясовуватися, хто і на якому етапі припустився помилки, адже ДНК-експертиза вважається одним із найточніших методів ідентифікації. Він також наголосив, що для родини найважливішим є повернення сина додому, а не отримані кошти.

Назар Далецький, 46-річний житель села Великий Дорошів на Львівщині, вважався зниклим безвісти з травня 2022 року. У вересні того ж року місцева влада повідомила про його загибель, а в громаді відбувся похорон. У травні 2023 року родині офіційно повідомили, що за результатами ДНК-експертизи встановлено загибель військового зі збігом 99,9%.

5 лютого під час чергового обміну полоненими Назар Далецький повернувся в Україну. Його мати розповідала, що тіло, яке передали для поховання, родині не показували, а про ідентифікацію сина повідомили лише на підставі експертизи.

Наразі питання повернення виплачених коштів і відповідальності за помилкову ідентифікацію перебуває на стадії юридичного опрацювання.

Нагадаємо

5 лютого під час обміну військовополоненими повернули Назара Далецького з 24-ї ОМБр, якого з вересня 2022 року вважали загиблим. Інформацію про його виживання підтверджували інші звільнені з полону бійці.