Семью бойца, вернувшегося из плена, обяжут вернуть выплаты за его "гибель"

Родственников военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Назара Далецкого, которого ранее считали погибшим и похоронили, обяжут вернуть государству единовременную денежную помощь, выплаченную в связи с его смертью. Об этом на заседании сессии Львовского областного совета сообщил представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный, передает УНН.

Детали

По его словам, речь идет о выплате в размере 15 миллионов гривен, которую семья получила после официального подтверждения гибели военного на основании результатов ДНК-экспертизы.

Тарас Подворный отметил, что с юридической точки зрения государство имеет право требовать возврата средств, поскольку военный оказался живым и был освобожден из российского плена во время последнего обмена. В то же время он подчеркнул, что эта ситуация является беспрецедентной и требует отдельного правового урегулирования.

По словам представителя омбудсмена, будет выясняться, кто и на каком этапе допустил ошибку, ведь ДНК-экспертиза считается одним из самых точных методов идентификации. Он также подчеркнул, что для семьи самым важным является возвращение сына домой, а не полученные средства.

Назар Далецкий, 46-летний житель села Великий Дорошев Львовской области, считался пропавшим без вести с мая 2022 года. В сентябре того же года местные власти сообщили о его гибели, а в общине состоялись похороны. В мае 2023 года семье официально сообщили, что по результатам ДНК-экспертизы установлена гибель военного с совпадением 99,9%.

5 февраля во время очередного обмена пленными Назар Далецкий вернулся в Украину. Его мать рассказывала, что тело, которое передали для захоронения, семье не показывали, а об идентификации сына сообщили только на основании экспертизы.

Сейчас вопрос возврата выплаченных средств и ответственности за ошибочную идентификацию находится на стадии юридической проработки.

Напомним

5 февраля во время обмена военнопленными вернули Назара Далецкого из 24-й ОМБр, которого с сентября 2022 года считали погибшим. Информацию о его выживании подтверждали другие освобожденные из плена бойцы.