12:47 • 298 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 640 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 3076 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
09:19 • 11059 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 23060 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 32424 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 29576 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 27136 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 22689 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19925 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Семью бойца, вернувшегося из плена, обяжут вернуть выплаты за его "гибель"

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Родственники Назара Далецкого, которого считали погибшим и похоронили, должны вернуть государству 15 миллионов гривен помощи. Военный оказался жив и вернулся из плена, что создает беспрецедентную юридическую ситуацию.

Семью бойца, вернувшегося из плена, обяжут вернуть выплаты за его "гибель"

Родственников военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Назара Далецкого, которого ранее считали погибшим и похоронили, обяжут вернуть государству единовременную денежную помощь, выплаченную в связи с его смертью. Об этом на заседании сессии Львовского областного совета сообщил представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный, передает УНН.

Детали

По его словам, речь идет о выплате в размере 15 миллионов гривен, которую семья получила после официального подтверждения гибели военного на основании результатов ДНК-экспертизы.

Тарас Подворный отметил, что с юридической точки зрения государство имеет право требовать возврата средств, поскольку военный оказался живым и был освобожден из российского плена во время последнего обмена. В то же время он подчеркнул, что эта ситуация является беспрецедентной и требует отдельного правового урегулирования.

По словам представителя омбудсмена, будет выясняться, кто и на каком этапе допустил ошибку, ведь ДНК-экспертиза считается одним из самых точных методов идентификации. Он также подчеркнул, что для семьи самым важным является возвращение сына домой, а не полученные средства.

Назар Далецкий, 46-летний житель села Великий Дорошев Львовской области, считался пропавшим без вести с мая 2022 года. В сентябре того же года местные власти сообщили о его гибели, а в общине состоялись похороны. В мае 2023 года семье официально сообщили, что по результатам ДНК-экспертизы установлена гибель военного с совпадением 99,9%.

5 февраля во время очередного обмена пленными Назар Далецкий вернулся в Украину. Его мать рассказывала, что тело, которое передали для захоронения, семье не показывали, а об идентификации сына сообщили только на основании экспертизы.

Сейчас вопрос возврата выплаченных средств и ответственности за ошибочную идентификацию находится на стадии юридической проработки.

Напомним

5 февраля во время обмена военнопленными вернули Назара Далецкого из 24-й ОМБр, которого с сентября 2022 года считали погибшим. Информацию о его выживании подтверждали другие освобожденные из плена бойцы.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине
Село
Государственный бюджет
Война в Украине
Украина