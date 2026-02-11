Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел

Бизнесы часто прибегают к конкурентным войнам и привлекают к этому правоохранительные органы. С помощью заказных уголовных производств нечестные игроки уничтожают конкурентов и захватывают рынки. УНН расспросил у судьи в отставке Дениса Невядомского, как распознать заказные уголовные дела.

По словам Невядомского, опытный адвокат может быстро определить, что уголовное производство носит заказной характер. Ключевым признаком является фокус следователей не на сборе доказательств, а на осуществлении системного давления на компанию и ее работников.

Среди типичных инструментов такого давления Невядомский назвал аресты имущества, в частности техники, что парализует работу компании.

Отдельное внимание юрист обратил на практику частых вызовов сотрудников на допросы, которые используются для психологического давления и создания атмосферы постоянного напряжения внутри компании.

Еще одной характерной чертой заказных дел судья в отставке назвал намеренное затягивание расследования, чтобы как можно дольше следователи не теряли контроль над уголовным производством. При этом часто в заказных делах подозрение фигурантам не вручается, что не запускает процессуальные сроки расследования.

Опытный адвокат сможет определить, является ли дело заказным. Основные признаки: сосредоточение следователей на осуществлении давления, а не сборе доказательств; наложение арестов и избрание меры пресечения как самоцель, прекращение предпринимательской деятельности путем изъятия оборудования, техники (вместо снятия информации), частые вызовы работников на допросы для увеличения напряжения, распространение информации об уголовном производстве через ручные СМИ, волокита в деле (как можно дольше не направлять дело в суд, чтобы не передавать контроль за ним суду), невручение подозрения (это не запускает преклюзивные сроки расследования, а в военное время дело под подозрения может длиться вечно) - отметил Невядомский.

В такой ситуации, по словам юриста, владелец бизнеса, против которого расследуется заказное уголовное производство, может понять, с кем у него конфликт интересов.

Заказные дела против группы авиационных компаний

Одним из ярких примеров заказного преследования и давления на бизнес является дело против ряда авиакомпаний. Как писал ранее УНН, в конце 2022 года Национальная полиция открыла уголовное производство №12022000000001276 в отношении группы авиационных компаний, в частности – "Авиакомпании Константа". Формально следствие касается якобы пособничества государству-агрессору и завладения имуществом. Дело было открыто по заявлению главы ОО "Совет ветеранов АТО" Павла Мошковского, которую связывают с компанией "Украинские вертолеты".

В заявлении он рассказал о "теории заговора", направленной якобы на ослабление экономической безопасности Украины и захват стратегических предприятий авиаотрасли, в частности ГП "Антонов", которое, кстати, продолжает находиться в государственной собственности. В то же время за почти четыре года следствия никаких фактов, которые бы подтвердили эти утверждения, установлено не было.

Несмотря на то, что преступления по статье 111-2 УКУ относятся к подследственности СБУ, производство до 2025 года расследовало Главное следственное управление Нацполиции, после чего его передали в СБУ. Параллельно следователи инициировали масштабные обыски, изъятие техники и аресты счетов компаний, что фактически парализовало хозяйственную деятельность и привело к срыву контрактов, в том числе для ВСУ и международных гуманитарных миссий.

Стоит отметить, что аналогичные уголовные производства, открытые по тем же заявлениям ОО "Совет ветеранов АТО" в СБУ и ГБР, ранее уже были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Кроме того, по данным УНН, СБУ и ГУР МОУ официально подтвердили отсутствие оснований для применения санкций к группе компаний "Константа".

В компаниях подчеркивают, что все иностранные контрагенты, в частности в ОАЭ, проходили жесткий международный комплаенс, а ни один государственный банк не фиксировал подозрительных финансовых операций.

ЧАО "Авиакомпания Константа" является постоянным официальным перевозчиком для международных гуманитарных миссий и некоммерческих организаций, а также выполняет заказы для государств-партнеров, в частности из стран НАТО. Компания является одним из ведущих операторов самолетов "Антонов" и эксплуатантом крупнейшего парка Ан-26, что делает ее важной частью украинской авиационной способности. На предприятии создан полный цикл обслуживания самолетов производства ГП "Антонов".

С 2019 года компания является официальным партнером ООН и имеет сертификаты EASA TCO, UK TCO и US FAA, следовательно, соответствует самым высоким международным требованиям. Авиакомпании группы регулярно проходят проверки и аудиты ООН в рамках процедур отбора и надзора за подрядчиками (vendor due diligence, performance и compliance-аудиты), что дополнительно подтверждает соответствие требованиям прозрачности. Высокий уровень доверия международных партнеров подтверждается назначением генерал-майора армии США в отставке Дэвида Л. Гранжа председателем наблюдательного совета в 2024 году.

Авиакомпании группы имеют статус критически важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, предоставленный Государственной авиационной службой Украины. Также авиакомпании имеют статус критически важных предприятий в сфере авиационного транспорта, предоставленный Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Авиационная отрасль – стратегическая составляющая инфраструктуры Украины, имеющая критическое значение как во время войны, так и после ее завершения. Предприятия сектора поддерживают и укрепляют обороноспособность государства, наполняют бюджет налогами и обеспечивают занятость как в собственной сфере, так и в смежных. Авиация является драйвером технологического развития Украины, опираясь на инновации и уникальный опыт специалистов, накопленный десятилетиями профессионального развития.

Давление на стратегические украинские предприятия через очевидно сомнительные и затянутые уголовные производства – это не только проблема отдельного бизнеса. Это подрыв возможностей секторов, которые работают на обороноспособность, гуманитарные миссии, международное доверие и будущее восстановление страны. Уничтожение или паралич стратегического украинского бизнеса может быть выгодно государству-агрессору и должно рассматриваться как фактор риска, требующий особого внимания со стороны институтов.

В этой ситуации ключевым является недопущение использования правоохранительной системы как инструмента конкурентных войн: нужны прозрачность процессуальных решений, возврат изъятого имущества и техники, соблюдение сроков и надлежащий судебный контроль. Защита стратегической авиации во время войны – это защита государства.

